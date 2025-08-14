Esens und Eintracht Nordhorn wollen ersten Dreier, Lohne II Platz eins

Während GW Mühlen und der SC Melle unter der Woche schon Remis spielten und Mühlen somit die Tabellenspitze verteidigte, geht der dritte Spieltag der Landesliga bereits am morgigen Freitag weiter. Drei Spiele stehen dann an, wobei BW Lohne II sich in Bevern die Tabellenspitze holen kann..
Oldenburg und der TV Dinklage verloren beide am vergangenen Wochenende und wollen nun richtig in die Saison ankommen. Die beiden Teams sind sich noch gänzlich unbekannt und spielen am morgigen Freitag das erste Mal gegeneinander. Anpfiff beim VFL ist dann um 19.30 Uhr.
Auch BW Papenburg ist noch nicht richtig in der Saison angekommen und will gegen den Aufsteiger SV Brake nun den Turn-Around schaffen. In der Saison 18/19 spielten die beiden Teams zuletzt gegeneinander. In der damaligen Landesliga-Saison konnten beide Teams je ein Mal gewinnen. Wer krönt sich am morgigen Freitag?
Das Aufsteigerduell des Spieltags findet zwischen dem TuS Esens und Eintracht Nordhorn statt. Beide Teams sind noch punktlos und verloren jeweils ein direktes Aufsteigerduell. Jetzt zählt es und es sollen die ersten Punkte eingefahren werden.
Lohne II startete überraschend gut und gewann beide bisherigen Ligaspiele. Auch Bevern gewann sein einziges Spiel der aktuellen Saison und so darf es für beide Teams gerne weitergehen. Zuletzt standen die beiden Kontrahenten im Testspiel gegenüber. 2024 gewann damals Bevern mit 3:1.
Aufsteiger Voxtrup und Vorwärts Nordhorn stehen beide beide drei Punkten und am Sonntag sollen weitere drei Punkte folgen. In der Saison 16/17 konnten beide Teams je ein direktes Duell gewinnen. Favorit ist aber dennoch Nordhorn, auch wenn das letzte Ligaspiel nicht gut lief.
Garrel und Firrel standen sich bisher vier Mal gegenüber, innerhalb der vergangenen zwei Saisons. Zwei Mal endete die Partie 0:0, zwei Mal konnte das Heimteam mit 2:1 gewinnen. Somit ist es ein total offenes Spiel und der Ausgang ist nicht vorhersehbar.