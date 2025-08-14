Esens und Eintracht Nordhorn wollen ersten Dreier, Lohne II Platz eins

Oldenburg und der TV Dinklage verloren beide am vergangenen Wochenende und wollen nun richtig in die Saison ankommen. Die beiden Teams sind sich noch gänzlich unbekannt und spielen am morgigen Freitag das erste Mal gegeneinander. Anpfiff beim VFL ist dann um 19.30 Uhr.

Auch BW Papenburg ist noch nicht richtig in der Saison angekommen und will gegen den Aufsteiger SV Brake nun den Turn-Around schaffen. In der Saison 18/19 spielten die beiden Teams zuletzt gegeneinander. In der damaligen Landesliga-Saison konnten beide Teams je ein Mal gewinnen. Wer krönt sich am morgigen Freitag?