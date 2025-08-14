 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Esens und Eintracht Nordhorn wollen ersten Dreier, Lohne II Platz eins

Drei Spiele am morgigen Freitagabend

Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Während GW Mühlen und der SC Melle unter der Woche schon Remis spielten und Mühlen somit die Tabellenspitze verteidigte, geht der dritte Spieltag der Landesliga bereits am morgigen Freitag weiter. Drei Spiele stehen dann an, wobei BW Lohne II sich in Bevern die Tabellenspitze holen kann..

Heute, 19:30 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
19:30

Oldenburg und der TV Dinklage verloren beide am vergangenen Wochenende und wollen nun richtig in die Saison ankommen. Die beiden Teams sind sich noch gänzlich unbekannt und spielen am morgigen Freitag das erste Mal gegeneinander. Anpfiff beim VFL ist dann um 19.30 Uhr.

Heute, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Brake
SV BrakeSV Brake
20:00live

Auch BW Papenburg ist noch nicht richtig in der Saison angekommen und will gegen den Aufsteiger SV Brake nun den Turn-Around schaffen. In der Saison 18/19 spielten die beiden Teams zuletzt gegeneinander. In der damaligen Landesliga-Saison konnten beide Teams je ein Mal gewinnen. Wer krönt sich am morgigen Freitag?

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Das Aufsteigerduell des Spieltags findet zwischen dem TuS Esens und Eintracht Nordhorn statt. Beide Teams sind noch punktlos und verloren jeweils ein direktes Aufsteigerduell. Jetzt zählt es und es sollen die ersten Punkte eingefahren werden.

Heute, 19:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
19:00

Lohne II startete überraschend gut und gewann beide bisherigen Ligaspiele. Auch Bevern gewann sein einziges Spiel der aktuellen Saison und so darf es für beide Teams gerne weitergehen. Zuletzt standen die beiden Kontrahenten im Testspiel gegenüber. 2024 gewann damals Bevern mit 3:1.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
15:00

Aufsteiger Voxtrup und Vorwärts Nordhorn stehen beide beide drei Punkten und am Sonntag sollen weitere drei Punkte folgen. In der Saison 16/17 konnten beide Teams je ein direktes Duell gewinnen. Favorit ist aber dennoch Nordhorn, auch wenn das letzte Ligaspiel nicht gut lief.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
15:00

Garrel und Firrel standen sich bisher vier Mal gegenüber, innerhalb der vergangenen zwei Saisons. Zwei Mal endete die Partie 0:0, zwei Mal konnte das Heimteam mit 2:1 gewinnen. Somit ist es ein total offenes Spiel und der Ausgang ist nicht vorhersehbar.

