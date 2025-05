Esens steigt in die Landesliga auf – erste Vorentscheidungen im Keller

Ein Heimsieg, über den sich Großefehn im Nachhinein nur so bedingt freuen kann – am Sonntag siegte Esens ebenfalls auswärts in Hage und steht somit frühzeitig als Meister fest. Großefehn spielte bereits am Freitag und kam seiner Aufgabe souverän nach. Am Ende siegte man verdient mit 4:0 gegen Wallinghausen und musste bis Sonntag warten, was der Spitzenreiter aus Esens machte, um dann die endgültige Gewissheit zu haben, dass es in diesem Jahr nichts wird mit der Meisterschaft.