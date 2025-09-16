Esens siegt erneut, Remis im Spitzenspiel, Schüttorf schlägt TVD

Am siebten Spieltag der Landesliga ist die Tabellenspitze durch das Remis zwischen Mühlen und Bevern noch enger zusammengerückt. Im Keller feierte Esens einen absolut wichtigen Sieg, während die Konkurrenz patzte.

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Papenburg. Lukas-Eltjo Koets (2., 31.) und Keno Buß (12.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Ole Eucken (25.) und Wilko Docter (32., 53.) erhöhten für die Gastgeber. Für Voxtrup traf Fabio Lopes doppelt (15., 45.), konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Fünfter Sieg in Serie für Papenburg, fünfte Niederlage in Folge für Voxtrup.

Sören Smitz brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung (45.+1). Karim Bockau gelang in der 82. Minute der späte Ausgleich für den VfL, der damit einen Punkt sicherte.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Jan Sabath traf früh zum 1:0 (11.), ehe Isaiah Stainbank (22.) nachlegte. In der zweiten Hälfte sorgte Frank Til (70.) für die endgültige Entscheidung. Esens feierte den zweiten Heimdreier und sorgte für eine Überraschung.

Luis Haack brachte Schüttorf in der 22. Minute in Führung, Rivaldo Mitkov glich kurz vor der Pause aus (45.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Timo Bardenhorst (58.) spielte Schüttorf lange in Unterzahl, doch Joker Helge Pollmann traf in der 68. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Es war das erste Mal seit vier Duellen, dass nicht die Auswärtsmannschaft gewann.

Dustin Jung (9.) brachte die Hausherren früh in Front, doch Ihnat Zilberh glich für Brake aus (18.). In der zweiten Halbzeit entschieden Dennis Greiff (70.) und Nico Tesch (88.) die Partie zugunsten von Melle. Im zweiten Heimspiel war es der zweite Sieg für Melle, während Brake nun sechs Niederlagen in Serie kassierte.

Manuel Suda (13.) und Oussama Marmouk (44.) stellten die Weichen früh auf Sieg für Firrel. Vechta fand offensiv kaum Mittel und blieb ohne Torerfolg. Vechta bleibt tief im Kellre stecken und Firrel schoss sich nach sieben Punkten aus drei Spielen ins Tabellenmittelfeld hervor.

Junior Seydou Kone brachte Nordhorn in der 36. Minute in Führung. Oliver Holthaus (59.) legte nach, ehe Philipp Iwo (61.) für Garrel verkürzte. Hedon Selishta (76.) machte mit dem 3:1 alles klar, sodass Garrel zum ersten Mal auf heimischen Platz nicht als Sieger vom Feld ging.