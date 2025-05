Esens auf Meisterkurs – Abstiegsfinale zwischen Holtriem und Strudden

Westrhauderfehn benötigt dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Middels konnte zuletzt gegen Ihrhove nur einen Punkt holen, hat aber den Anschluss an das obere Mittelfeld nicht verloren. Für die Gastgeber zählt vor allem der Heimvorteil im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Spiel mit klaren taktischen Herausforderungen auf beiden Seiten.

Emden Larrelt sorgte am letzten Spieltag mit dem 5:0 gegen Aurich für Aufsehen und geht mit Rückenwind in die Partie. Großefehn bleibt der härteste Verfolger von Spitzenreiter Esens, muss aber in Emden auf der Hut sein. Die Gastgeber wollen sich weiter aus der Abstiegszone absetzen. Für Großefehn zählt nur ein Sieg, will man den Titelkampf offenhalten.