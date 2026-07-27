Eschweiler will sich in der Bezirksliga schnell etablieren Aufsteiger setzt auf Stabilität, Teamgeist und einen gelungenen Start. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Nach dem Aufstieg über die Quotientenregelung richtet der FC Eschweiler den Blick nach vorne. Trainer Maik Engelhardt sieht seine Mannschaft gut vorbereitet und möchte den Verein möglichst schnell in der Bezirksliga etablieren.

Der FC Eschweiler hat den Sprung in die Bezirksliga geschafft und geht mit Vorfreude in die Saison 2026/27. Der Vizemeister der Kreisliga A Aachen, der sich mit 65 Punkten über die Quotientenregelung den Aufstieg sicherte, ist bereits in die Vorbereitung gestartet. Trainer Maik Engelhardt zeigt sich mit den ersten Eindrücken zufrieden: „Die Vorbereitung ist gut angelaufen und wir sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Die Jungs ziehen gut mit und die Intensität stimmt. In den ersten Wochen liegt der Fokus vor allem auf der körperlichen Fitness, der mannschaftstaktischen Abstimmung und darauf, dass sich die Neuzugänge schnell integrieren.“ Mit der vergangenen Spielzeit blickt der 38-Jährige insgesamt zufrieden zurück. Der FC Eschweiler habe seine gesteckten Ziele weitgehend erreicht und sich sportlich weiterentwickelt. „Mit der vergangenen Saison können wir insgesamt zufrieden sein. Wir haben unsere Ziele weitestgehend erreicht und uns als Mannschaft weiterentwickelt. Natürlich gab es auch Phasen, in denen mehr möglich gewesen wäre, aber darauf wollen wir aufbauen.“

Mit dem Wechsel in die Bezirksliga steigen jedoch auch die Anforderungen. Engelhardt sieht darin eine Herausforderung, auf die sich seine Mannschaft gezielt vorbereitet. „Wir wissen, dass die Bezirksliga noch einmal eine andere Herausforderung ist. Deshalb arbeiten wir intensiv an unserer Stabilität, dem Spiel gegen den Ball und unseren Abläufen mit Ball. Außerdem wollen wir uns als Team weiterentwickeln und möglichst schnell das Niveau der Liga annehmen.“ Auch auf dem Transfermarkt verliefen die vergangenen Wochen nach den Vorstellungen des Trainers. „Mit der Transferperiode sind wir zufrieden. Wir konnten uns auf den Positionen verstärken, die wir im Blick hatten. Die Neuzugänge bringen Qualität und Konkurrenzkampf in den Kader und sollen uns sofort weiterhelfen. Sollte sich noch eine interessante Möglichkeit ergeben, werden wir sie prüfen, grundsätzlich sind wir aber gut aufgestellt.“