Eschweiler Teams bei der Hallencup-Endrunde

– Foto: Julia Sahr

Falke Bergrath qualifizierte sich beim prestigeträchtigen Sparkassen-Hallencup in Aachen als erste Eschweiler Fußball-Mannschaft seit 16 Jahren (damals Mittelrheinligist Germania Dürwiß) für die Endrunde. Der erstmals zu dem höchstdotierten Hallenturnier der Region eingeladene Bezirksliga-Aufsteiger sorgte am Vorrunden-Freitag mit starken Leistungen für Furore.

An der Neuköllner Straße besiegten die Falken den Landesligisten SV Breinig mit 4:3 und deklassierten Bezirksligist Rhenania Richterich mit 8:1. Marvin Meurer schnürte einen Hattrick, Sascha Schoenen bekam Sonderapplaus für einen Treffer nach feinem Doppelpass mit der Rundum-Bande. „Es macht großen Spaß, hier zu spielen. Die Banden machen das Spiel sehr schnell“, meinte Torjäger Schoenen. Das Tagesfinale gegen den Mittelrheinligisten VfL Vichttal verlor Bergrath zwar mit 1:2, doch als bester Zweiter der beiden Aachener Vorrunden ging es in die Endrunde der 40. Turnierauflage am Montag.



Darin erwischten die Falken gegen den Landesligisten Rasensport Brand einen guten Start: Luis Mankartz und Sascha Schoenen sorgten für eine 2:0-Führung. Schoenen erzielte später auch das 3:2. Brand drehte die Partie jedoch mit drei schnellen Toren. Es hieß 3:5 nach 21 statt 20 Spielminuten, weil die Uhr während des laufenden Spiels wegen einer Unaufmerksamkeit etwa eine Minute lang nicht weiterlief. Im erneuten Aufeinandertreffen mit Vichttal war dann für die Bergrather nichts zu holen (0:7), zumal sie inzwischen auf vier Leute aus dem Vorrunden-Kader verzichten mussten: Nino Rödder, Jaden Malu, Ferhat Özsan und Melih Yilmaz. Aus der 2. Mannschaft halfen Miguel Pena Gomez und Dean Geserick aus. Coach Faton Popova war daher zufrieden: „Innerhalb von vier Tagen sind wir überragend weitergekommen, dann Stadtmeister geworden und schließlich haben wir uns auch in der Endrunde mit den zur Verfügung stehenden Leuten gut verkauft.“ Turniersieger wurde der VfL Vichttal, der vor dem Jahreswechsel bereits den Raiffeisen-Cup in Eschweiler gewann.





Aus Eschweiler Sicht gab es auch bei den Frauen Positives zu vermelden. Der Damen-Stadtmeister FC Eschweiler durfte ebenfalls im Hallenturnier-Oberhaus mitmischen. Nach dem Tagessieg in der Vorrunde, bei dem Lolle Mingers mit sieben Toren als beste Spielerin ausgezeichnet wurde, trat das junge Team bei der Endrunde des Sparkassen-Hallencups der Frauen in Aachen gegen höherklassige Gegner an. Im ersten Spiel am vergangenen Sonntag gelang ein 3:1-Sieg gegen den zwei Klassen höheren Mittelrheinligisten TuS Jüngersdorf (Tore: Lolle Mingers, Anna Katzenbach, Nicola Katzenbach). Trotz der beiden 0:4-Niederlagen gegen Viktoria Waldenrath-Straeten (Mittelrheinliga) und Burtscheider TV (Landesliga) sowie des Ausscheidens nach der Gruppenphase wertete Trainer Friedrich Smolarski den Auftritt als Erfolg: „Wir haben uns gut präsentiert. Es war toll, auf dieser Bühne dabei zu sein.“ Den Frauen-Titel holte Alemannia Aachen.