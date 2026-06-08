Eschweiler steigt auf, Rhenania überrollt Arminia mit 11:0

– Foto: Julia Sahr

Der 30. Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte Tore, Wendungen und Entscheidungen. Eschweiler krönt eine starke Saison mit dem Aufstieg, während Arminia Eilendorf und Germania Freund als Absteiger bereits feststehen. Besonders spektakulär verliefen die Partien in Würselen und Vaalserquartier.

Der Tabellendritte Eintracht Verlautenheide II (54 Punkte) kam gegen Schlusslicht FC Germania Freund (25 Punkte) nicht über ein Remis hinaus. Logman Al Shouha brachte die Gäste früh in Führung, René Hemforth glich per Strafstoß aus. Nach dem erneuten Rückstand durch Luis Simoes Faria Dias rettete Thorsten Hensel den Gastgebern in der 88. Minute noch einen Punkt. Germania zeigte trotz des feststehenden Abstiegs eine engagierte Leistung.

Meister VfL Vichttal II (77 Punkte) verspielte gegen den Tabellen-13. Burtscheider TV (32 Punkte) eine Zwei-Tore-Führung. Jaspar Minderjahn und Ali Asik sorgten früh für klare Verhältnisse, doch Jan Wolke verkürzte noch vor der Pause. Sonnie Kamara traf in der 76. Minute zum verdienten Ausgleich für die Gäste. Vichttal bleibt damit auch im zweiten Spiel in Folge ohne Sieg.

Der Tabellenzwölfte Rhenania Würselen/Euchen (35 Punkte) feierte gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten DJK Arminia Eilendorf (25 Punkte) ein wahres Schützenfest. Bereits zur Pause führte Rhenania nach Treffern von Jules Schüler, Christian Kreutzer, Nicolas Medrano, Kire Gräf und Tim-Maximilian Steinbeck deutlich. Medrano und Schüler erzielten jeweils drei Tore, Gräf traf doppelt. Für Arminia war es die höchste Niederlage der Saison.

Der Tabellenzehnte SC Kellersberg (36 Punkte) gewann beim Elften SV Breinig II (35 Punkte) und zog in der Tabelle an den Gastgebern vorbei. Nach der frühen Führung durch David Bongard drehte Kellersberg die Partie durch Ramdan Bouraima, Danijel Vukosavljevic und Kevin Hoch. Philipp Lieven verkürzte nach einer Stunde noch einmal, doch Breinig fand keinen Weg mehr zum Ausgleich. Kellersberg belohnte sich damit für eine effiziente Vorstellung.

Grenzwacht Pannesheide (44 Punkte) setzte sich im direkten Duell beim Tabellensechsten SV St. Jöris (44 Punkte) durch und zog nach Punkten gleich. Tim Meulenberg brachte die Gäste bereits in der neunten Minute in Führung, Mvuemba Chris Kitsisa erhöhte nur drei Minuten später. Danach kontrollierte Pannesheide die Partie und ließ kaum Chancen zu. Durch den Sieg klettert die Grenzwacht auf Rang fünf.

Der Tabellen-14. SC Berger Preuß (32 Punkte) feierte beim Zehnten FV Vaalserquartier (36 Punkte) einen wichtigen Auswärtssieg. Christoph Zimmermann und Jonathan Krauß mit einem Doppelpack legten früh den Grundstein für eine komfortable Führung. Mike Gebauer und Benjamin Mähr bauten diese weiter aus, ehe Falk von Lossow mit zwei späten Treffern nur noch Ergebniskosmetik betrieb. Berger Preuß zog durch den Erfolg mit dem Burtscheider TV gleich.

Der Tabellenzweite FC Eschweiler 2020 (65 Punkte) machte mit einem souveränen Heimsieg den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Mohamed Koubaa brachte die Gastgeber per Foulelfmeter kurz vor der Pause in Führung, ehe die eingewechselten Elias Medina und Axel Ben Alves in der Schlussphase erhöhten. Der Tabellen­siebte SV Rott (42 Punkte) hielt die Partie lange offen, blieb offensiv aber ohne Durchschlagskraft. Mit dem 20. Saisonsieg krönt Eschweiler eine starke Spielzeit.