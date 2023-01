Eschweiler Stadtmeisterschaft steigt am Sonntag Traditionsturnier findet nur noch an einem Tag statt ++ Zuschauer sollten früh erscheinen und Sonderparkplatz benutzen

Um die Stadtpokale wird erstmals in der (vom Hochwasser verschonten) Eichendorffhalle gekickt und nur an einem Tag statt zuvor an zwei, weil wegen der Bildung des FC Eschweiler lediglich acht statt früher zehn Klubs dabei sind. Ab 13:00 Uhr spielen Rhenania Lohn, FV Eschweiler, SC Berger Preuß und der FC Eschweiler in Gruppe A sowie Sportfreunde Hehlrath, SV St. Jöris, Rhenania Eschweiler und Falke Bergrath in Gruppe B. Zwei pro Gruppe ziehen ins Halbfinale vor. Das Endspiel wird gegen 19:00 Uhr angepfiffen.



Kurz wurde diskutiert, ob nur sieben Teams teilnehmen sollten, da Hehlrath seine 1. Mannschaft vom Spielbetrieb abmeldete. Vereine und Orga-Team waren aber der Ansicht, dass jeder Klub schlicht seine besten Fußballer entsenden könne und die 2. Mannschaft (Herbstmeister der Kreisliga C) Hehlrath vertreten darf. Deren Trainer Sascha Jansen meint: „Wir sind sehr stolz, mit unserem Team den Verein repräsentieren zu dürfen. Sportlich sind wir Außenseiter, aber gerade in der Halle ist ja häufig die eine oder andere Überraschung drin.“



Auch Frauenfußball gibt es zu sehen: Bezirksligist Falke Bergrath misst sich mit dem neuen Frauenteam des FV Eschweiler, das zur Rückrunde in den Kreisliga-Spielbetrieb (ohne Wertung) einsteigen soll. Um 15:45 Uhr streifen die Mädels von Trainerin Laura Schaufert zum ersten Mal überhaupt ihre in dieser Woche angekommenen Trikots über – beim Turnier des eigenen Vereins. Denn: Wie im Sommer beim Feldfußball ist der FV Eschweiler Ausrichter der Stadtmeisterschaft. Im August registrierte der Klub einen erfreulich großen Zuschaueranklang auf seiner Sportanlage „Wetterschacht“. Wie immer gingen Teile der Eintrittsgelder anschließend an gute Zwecke. Die Spiel- und Lernstube in Eschweiler-Ost und die Eduard-Mörike-Grundschule erhielten die Spenden, die von der Sparkasse aufgestockt wurden.



Der FV bekam bei der Feld-Stadtmeisterschaft viel Lob für die Ausrichtung und setzt sich auch in der Eichendorffhalle einen sehr guten Service zum Ziel. „Wir freuen uns auf das Fußballfest! Natürlich stellt uns die kleinere Halle organisatorisch vor Aufgaben. Die Stadtmeisterschaft ist eine andere Hausnummer als unser Königsbenden-Cup an gleicher Stelle“, weiß der FV-Vorsitzende Christoph Warin. Er ruft die Zuschauer dazu auf, früh zu erscheinen. Um 12:00 Uhr öffnet die Eintrittskasse (Preise: Vollzahler 3 Euro, ermäßigt 2 Euro). Zuschauer können im Tagesverlauf nur Zutritt erhalten, wenn noch Sitzplätze frei sind.



Des Weiteren zu beachten: An der Halle stehen keine Parkplätze frei zur Verfügung. Als Parkplatz für Zuschauer und Spieler dient der Schulhof des Nebengebäudes vom Städtischen Gymnasium an der Gartenstraße (Zufahrt gegenüber Hausnummer 87). Der 300 Meter kurze Fußweg zur Halle führt an der Gartenstraße entlang und durch die Fußgängergasse Lessingstraße. Wegen des Schulbeginns am Montag gilt: Autos, die nach 22:00 Uhr noch auf dem Schulhof stehen, werden laut Stadtverwaltung abgeschleppt.