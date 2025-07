Eschweiler Stadtmeisterschaft beginnt – mit mehr Schiris

Auf diese Weise konnte der Gastgeber der Hallen-Stadtmeisterschaft, Sportfreunde Hehlrath, zuletzt 500 Euro an die Mission Herzrasen übergeben. „Eine schöne Tradition. Organisatorisch ist man in Eschweiler ohnehin weit vorne“, lobten Rene Stoll und Aaron Haas vom Fußballkreis Aachen im Rahmen der Auslosung. Ihr Angebot zur weiteren Aufwertung: Schon in der Gruppenphase könnten Schiedsrichtergespanne eingesetzt werden. Die Vereine nickten die Mehrkosten für die Schiri-Assistenten an den Seitenlinien ab.



Es gibt noch eine weitere Veränderung: Das Frauenspiel wird nun wie das Männerfinale über 2 x 45 Minuten (statt zuvor 2 x 30 Minuten) ausgetragen. Dominik Scholl von der Turnierleitung erläutert: „Bislang war es der Wunsch der Frauentrainer, wegen der später beginnenden Frauensaison verkürzt zu spielen. Gerne kamen wir jetzt auch ihrem Wunsch nach voller Spielzeit nach.“ Mit den Damen von Falke Bergrath und Gastgeber FC Eschweiler stehen sich zwei Bezirksligisten gegenüber.



Darauf müssen die Fans im Männerfeld leider weiter warten. Der amtierende Sommer-Stadtmeister Falke Bergrath stieg zwar in die Bezirksliga auf, Rhenania Lohn jedoch in die Kreisliga A ab. Die Stadtmeisterschaft dient wie immer als erste Formüberprüfung und Stelldichein der Neuzugänge.