Eschweiler Stadtmeisterschaft ausgelost

Noch vor dem Saisonende am 15. Juni ging der Blick der Eschweiler Fußballvereine am Donnerstagabend schon in Richtung der neuen Spielzeit, welche am 31. August beginnt.

Einen Höhepunkt der Saisonvorbereitung stellt die wie immer von der Sparkasse veranstaltete Eschweiler Fußball-Stadtmeisterschaft dar, die vom 28. Juli bis 3. August stattfindet. Es ist die 34. Sommerausgabe des beliebten Traditionsturniers.



In diesem Jahr fungiert der FC Eschweiler als Gastgeber. Die Stadtmeisterschaft wird daher im Sportpark am See in Dürwiß (Jülicher Straße 270) ausgetragen. Im Vereinsheim der Spielstätte wurde am Donnerstag im Beisein von Vertretern der Eschweiler Fußballvereine die Gruppenauslosung vorgenommen. Die Lose zogen Bürgermeisterin Nadine Leonhardt und Stephan Theißen von der Sparkasse. Hier das Ergebnis:



Gruppe A:

FC Eschweiler (Ausrichter)

SC Berger Preuß

Falke Bergrath (Titelverteidiger)

Rhenania Lohn



Gruppe B:

Rhenania Eschweiler

Sportfreunde Hehlrath

FV Eschweiler

SV St. Jöris



Montags und mittwochs in der Turnierwoche finden je drei Spiele der Gruppe A statt. Dienstags und donnerstags kommt es zu je drei Partien in der Gruppe B. Sämtliche Gruppenspiele dauern 1 x 45 Minuten. Die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppentabellen rücken ins Halbfinale am Freitag vor. Dort haben sie die Chance auf den Einzug ins Finale am Sonntag, 3. August, wenn neben den Männern auch die beiden Frauenteams von FC Eschweiler und Falke Bergrath um die Stadtpokale kämpfen.



Spielplan der 34. Eschweiler Stadtmeisterschaft:



Montag, 28. Juli:

18:30 Uhr: FC Eschweiler – SC Berger Preuß

19:30 Uhr: Falke Bergrath – Rhenania Lohn

20:30 Uhr: FC Eschweiler – Falke Bergrath



Dienstag, 29. Juli:

18:30 Uhr: Rhenania Eschweiler – Sportfreunde Hehlrath

19:30 Uhr: FV Eschweiler – SV St. Jöris

20:30 Uhr: Rhenania Eschweiler – FV Eschweiler



Mittwoch, 30. Juli:

18:30 Uhr: Rhenania Lohn – SC Berger Preuß

19:30 Uhr: SC Berger Preuß – Falke Bergrath

20:30 Uhr: Rhenania Lohn – FC Eschweiler



Donnerstag, 31. Juli:

18:30 Uhr: SV St. Jöris – Sportfreunde Hehlrath

19:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath – FV Eschweiler

20:30 Uhr: SV St. Jöris – Rhenania Eschweiler



Freitag, 1. August – Halbfinale:

18:30 Uhr: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B‘

20:00 Uhr: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A



Sonntag, 3. August – Finalspiele:

16:50 Uhr – Frauen: FC Eschweiler – Falke Bergrath

18:30 Uhr – Männer: Sieger der Halbfinalspiele