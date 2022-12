Eschweiler Hallenturniere: Schulhof als Sonderparkplatz Großzügige Parkfläche für Zuschauer und Spieler gefunden ++ Regelung gilt für Fuchs-Cup, Raiffeisen-Cup und Stadtmeisterschaft

Die Hallenzeiten in Eschweiler sind rar seit dem Hochwasser. Mit Berufskolleg-Halle, Kaiserhalle und Jahnhalle fallen drei große Hallen weg, die umfangreich renoviert werden müssen. Die letzten verfügbaren Hallen mit Zuschauerplätzen sind die Waldschule, wo jedoch schon seit über einem Jahrzehnt nur drei von fünf Tribünenteilen herausgezogen werden können, und die Eichendorffhalle. In letzterer finden nun die beliebten Fußballturniere statt:



- Fuchs-Cup: Mittwoch, 28. Dezember, ab 17:45 Uhr

- Raiffeisen-Cup (Vorrunde): Donnerstag, 29. Dezember, ab 18:00 Uhr

- Raiffeisen-Cup (Endrunde): Freitag, 30. Dezember, ab 17:45 Uhr

- Stadtmeisterschaft: Sonntag, 8. Januar, ab 13:00 Uhr



Die Ausweichhalle bringt Aufgaben für die ausrichtenden Vereine mit sich. Vor allem wegen fehlender Stehplätze passen weniger Besucher hinein als etwa ins Berufskolleg. Sind die Sitzplätze belegt, ist kein Zutritt mehr möglich. Ein frühzeitiges Erscheinen wird Interessierten daher dringend empfohlen.



Sonderparkplatz eingerichtet

Ein weiteres kniffliges Thema konnte durch die Unterstützung der Stadt gelöst werden. Der Schulhof des Nebengebäudes vom Städtischen Gymnasium dient bei allen Turnieren als großzügiger Sonderparkplatz. Er ist über die Gartenstraße erreichbar. Der 300 Meter kurze Fußweg zur Halle führt an der Gartenstraße entlang und durch die Fußgängergasse Lessingstraße.



Die Veranstalter betonen gegenüber Zuschauern und Spielern: „Die wenigen Stellplätze an der Halle sind für den Veranstalter sowie Organisatoren, Helfer und Schiedsrichter reserviert. Es ist zwecklos, die Halle direkt anzusteuern. Bitte versuchen Sie ebenfalls nicht, einen Parkplatz entlang der Eichendorffstraße zu suchen, auf der Anwohner bereits einseitig am Fahrbahnrand parken, um Verkehrsprobleme zu vermeiden. Der Schulhof wird extra für die Turniere bereitgestellt. Er ist bequem über die Gartenstraße zu erreichen und steht Zuschauern und Spielern zur Verfügung.“



Die Stadtverwaltung weist darauf an, dass der Schulhof nur für die Turniere als Parkfläche dient. Autos, die an den Tagen danach (31. Dezember bzw. 9. Januar) noch dort geparkt sind, werden abgeschleppt.