Eschweiler Hallen-Stadtmeisterschaft wird kompakter Gruppen sind ausgelost für das Turnier am Sonntag, 8. Januar, in der Eichendorffhalle ++ FV Eschweiler richtet aus

Der im Sommer 2020 in den FC Eschweiler mit aufgegangene Verein Fortuna Weisweiler ist der aktuelle Titelverteidiger der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Das zeigt, wie lange das letzte stadtinterne Hallenturnier in der Vergangenheit liegt. Die Corona-Regeln verhinderten die Austragungen in den letzten beiden Jahren. Am Sonntag, dem 8. Januar, wird nun endlich wieder unter dem Dach um den Stadtpokal gekickt.

Wegen des Zusammenschlusses von Fortuna Weisweiler, Germania Dürwiß und SCB Laurenzberg zum FC Eschweiler sind bei der 31. Auflage acht statt früher zehn Klubs dabei. Deshalb wird die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft erstmals nur noch an einem Tag stattfinden statt zuvor an zwei. Um 13:00 Uhr geht es los, das Endspiel wird um 19:00 Uhr angepfiffen. Die von den Vereinen getragene Entscheidung fiel im Interesse eines reizvollen und nicht künstlich in die Länge gezogenen Wettstreits. Für den jetzt freien Samstag schlug das Organisationsteam eine eigene Stadtmeisterschaft für 2. Mannschaften vor. Von dieser Überlegung war die Sparkasse als Veranstalter und Sponsor allerdings nicht angetan, da mit dem Fuchs-Cup schon ein vergleichbares Format in Eschweiler existiert.



Gespielt wird diesmal in der vom Hochwasser verschonten Eichendorffhalle (Lessingstraße). Ein frühzeitiges Erscheinen wird den Zuschauern empfohlen. Die begrenzte Kapazität könne wegen nicht vorhandener Stehreihen keineswegs überschritten werden, betont der diesjährige Ausrichter FV Eschweiler, der sich aufgrund der regelmäßigen Organisation des Königsbenden-Cups in der Halle auskennt. Der FV-Vorstand um Christoph Warin, Peter Johnen und Guido Hark ist zuversichtlich, dass in der kleineren Halle dennoch „die gewohnt gute Stimmung“ herrscht.



Sportlich interessant dürfte es auf jeden Fall werden. Dafür sorgen schon die Gruppenkonstellationen, die Sandra Zimmermann von der Sparkasse am Mittwochabend im Beisein der Vereinsvertreter ausloste. Nach den Gruppenspielen werden die Ersten und die Zweiten der beiden Gruppen ins Halbfinale einziehen und damit dem Ziel, dem Wanderpokal der Bürgermeisterin, näher rücken.



Gruppe A: Rhenania Lohn, FV Eschweiler, SC Berger Preuß, FC Eschweiler

Gruppe B: Sportfreunde Hehlrath, SV St. Jöris, Rhenania Eschweiler, Falke Bergrath



Es findet zudem ein Spiel um die Frauen-Stadtmeisterschaft zwischen Falke Bergrath und dem neuen Damenteam des FV Eschweiler statt (15:45 Uhr).



Bereits in der vergangenen Woche wurden die anderen Eschweiler Turniere Fuchs-Cup (Austragung am 28. Dezember) und Raiffeisen-Cup (29./30. Dezember) ausgelost.



Das Foto oben zeigt (von links): FV Eschweiler-Vorsitzender Christoph Warin, Sandra Zimmermann von der Sparkasse und Matthias Hanf vom Organisationsteam der Fußball-Stadtmeisterschaft