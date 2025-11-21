Eschweiler Hallen-Stadtmeisterschaft wieder samstags

Erst schauten Renate Jansen vom Veranstalter Sparkasse, das Organisationsteam um Matthias Hanf und die Vereinsvertreter auf die vergangene Sommer-Stadtmeisterschaft zurück, die der FC Eschweiler ausrichtete. Nach einem dramatischen Endspiel zwischen dem FV Eschweiler und dem SV St. Jöris (3:3, 3:1 im Elfmeterschießen) war der FV der überraschende wie verdiente Sieger der Turnierwoche im Dürwißer Sportpark. Das vor allem am Endspiel-Sonntag (600 Besucher) große Zuschauerinteresse wirkte sich positiv auf die Eintrittseinnahmen aus. Diese wurden – wie es bei der Stadtmeisterschaft gute Tradition ist – auf alle acht Eschweiler Vereine aufgeteilt. Die Clubs verzichteten auf einen gemeinsam vereinbarten Anteil zugunsten eines guten Zwecks. Über die Spende von 1.100 Euro wird sich auf Vorschlag des Vorstands vom FC Eschweiler der Förderverein der Mobilen Jugendarbeit Eschweiler freuen dürfen. Den regelmäßigen sozialen Geist der Fußballer kennt und würdigte Bürgermeister Patrick Nowicki, der sich den Vereinsvertretern vorstellte, das gelebte Ehrenamt in den Clubs hervorhob und seine eigene Zeit als Fußballer bei den Sportfreunden Hehlrath, Fortuna Weisweiler, Rhenania Lohn und Germania Dürwiß erwähnte.

Anschließend griff der neue Schirmherr der Stadtmeisterschaft mit Freude erstmals in die Lostrommel, um die Gruppen für die bevorstehende Hallenversion der stadtinternen Titelkämpfe auszulosen. Das Turnier wird der SV St. Jöris in der Eichendorffhalle organisieren. Der Vorsitzende Marcel Ripphausen schildert: „Auch wenn die Zuschauerzahl in der Eichendorffhalle wegen fehlender Stehplätze begrenzt ist, spricht für sie vor allem, dass wir ein großzügigeres Zelt aufbauen und mehr Gastronomie ermöglichen können als in der Kaiserhalle, wo es bei der letzten Stadtmeisterschaft ja auch an einigen Stellen hakte. Der FC Eschweiler hat beim Raiffeisen-Cup seit Jahren positive Erfahrungen mit der Eichendorffhalle.“ Allerdings ist es nicht möglich, direkt an der Halle zu parken. Die Baustelle auf der Eichendorffstraße hat den Parkdruck zusätzlich erhöht. Ohnehin ist die Zufahrt, wie durch Schilder ausgewiesen, nur Anliegern gestattet. Als Sonderparkplatz wurde seitens der Stadt der Schulhof des Hauptgebäudes vom Städtischen Gymnasiums zugesagt (Zufahrt über Kolpingstraße). Ob der bei den letzten Fußball-Hallenturnieren bereitgestellte Schulhof des Nebengebäudes vom Gymnasium an der Gartenstraße auch wieder in Teilen nutzbar sein wird, ist wegen der dortigen Baustelle noch unklar.

Die einzige Terminoption

Fest steht der Termin der Stadtmeisterschaft: Zum zweiten Mal hintereinander wird samstags gekickt – am 3. Januar. Es war der Wunschtermin des Ausrichters SV St. Jöris. „Der Samstag ist für die Zuschauer schöner und für unsere Helfer besser, die sonntags dann in Ruhe abbauen können“, begründet Ripphausen. Aus sportlicher Sicht ist der Samstag zudem der einzige Tag rund um das erste Januar-Wochenende, an dem alle zehn Eschweiler Mannschaften (acht Herren, zwei Damen) garantiert ihr bestes Team schicken können. Denn: Sonntags findet in Aachen die Endrunde des Sparkassen-Hallencups der Frauen statt, für die sich FC Eschweiler und Falke Bergrath qualifizieren könnten. Die Bergrather Herren wiederum sind als einziges Eschweiler Team beim Sparkassen-Hallencup der Männer dabei. Dort spielt der Bezirksligist am Freitagabend, 2. Januar, in der Vorrunde gegen die Gruppengegner SV Breinig und Rhenania Richterich. Sollten sich die Bergrather bei ihrer ersten Teilnahme in Aachen für die Endrunde qualifizieren, wären sie darin am Montag, 5. Januar, im Einsatz.

Die Auslosung

Hier die Gruppen der 34. Auflage der Eschweiler Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Sparkasse:





Gruppe A: SV St. Jöris, Rhenania Eschweiler, FC Eschweiler, Sportfreunde Hehlrath.

Gruppe B: FV Eschweiler, Falke Bergrath, Rhenania Lohn, SC Berger Preuß.

Los geht’s am 3. Januar um 13:30 Uhr. Nach den Gruppenspielen werden die Erst- und die Zweitplatzierten der beiden Gruppen ins Halbfinale einziehen (18:30 Uhr / 19:00 Uhr). Das Endspiel beginnt um 19:45 Uhr. Das Spiel um die Frauen-Stadtmeisterschaft zwischen den Bezirksligisten FC Eschweiler und Falke Bergrath findet um 16:20 Uhr statt. Titelverteidiger in der Halle sind der SC Berger Preuß (Herren) und FC Eschweiler (Frauen).