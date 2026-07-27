Eschweiler Fußball-Stadtmeisterschaft beginnt am heutigen Montag Die 35. Ausgabe richtet Rhenania Eschweiler im Waldstadion aus ++ Titelverteidiger ist der FV Eschweiler ++ Erstmals seit 16 Jahren wieder zwei Bezirksligisten dabei von Tim Schmitz · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julia Sahr

Mit der Eschweiler Stadtmeisterschaft unterziehen sich die Eschweiler Fußballer ab dem heutigen Montag einem er(n)sten Formcheck vor der neuen Saison. Ausgerichtet wird das Traditionsturnier der Sparkasse von Rhenania Eschweiler im Waldstadion an der Barbarastraße.

Nach Rhenanias Sommerfest mit dem Förderverein der KG Narrenzunft Pumpe-Stich am letzten Wochenende sind Zelte und Gastro bereits aufgebaut. „Es kann losgehen“, freut sich Rhenanen-Urgestein Wilfried Pütz.



Sportlich sind die acht Männerteams nun gleichmäßig auf vier Spielklassen verteilt: Mit Aufsteiger FC Eschweiler und Falke Bergrath treten nach 16 Jahren wieder zwei Eschweiler Bezirksligisten an; hinzu kommen zwei A-Ligisten mit SV St. Jöris und SC Berger Preuß, zwei B-Ligisten mit FV Eschweiler, dem Titelverteidiger, und der frisch in den Aachener Fußballkreis gewechselten Rhenania Lohn sowie zwei C-Ligisten mit Rhenania Eschweiler und Sportfreunde Hehlrath.





Netter Zufall: In beiden Vorrundengruppen ist je ein Team aus jeder Liga vertreten. Vier neue Trainer geben bei der Stadtmeisterschaft ihr Debüt: Mirsad Sarajlic (Rhenania), Maik Prost (Lohn), Jürgen Krume (Hehlrath) und Maik Engelhardt (FCE).



Gruppe A wird am Montag und Mittwoch ausgespielt, Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. Die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Vierergruppen ziehen ins Halbfinale am Freitag ein. Nach dem spielfreien Samstag spielen am Sonntag, 2. August, ab 16:15 Uhr erst die beiden Frauenteams von Falke Bergrath und FC Eschweiler den Titel aus. Ab 18:30 Uhr geht es bei den Männern um den Stadtpokal.





Gespielt wird wie bei der WM mit den neuen Zeitlimits für Auswechselvorgänge und Ausführungen von Abstößen und Einwürfen. Wie schon im Vorjahr leiten Schiedsrichtergespanne – Schiedsrichter und zwei Assistenten – alle Partien.



Ein Teil der Eintrittsgelder (4 Euro, ermäßigt 2 Euro) wird wie immer gespendet. Der Gastgeber der vergangenen Hallen-Stadtmeisterschaft, der SV St. Jöris, konnte jetzt 700 Euro an den St. Jöriser Kindergarten Wirbelwind übergeben.



Spielplan der 35. Eschweiler Stadtmeisterschaft:



Montag, 27. Juli:

18:30 Uhr: Rhenania Eschweiler – SC Berger Preuß

19:30 Uhr: Rhenania Lohn – Falke Bergrath

20:30 Uhr: Rhenania Eschweiler – Rhenania Lohn



Dienstag, 28. Juli:

18:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath – FC Eschweiler

19:30 Uhr: FV Eschweiler – SV St. Jöris

20:30 Uhr: Sportfreunde Hehlrath – FV Eschweiler



Mittwoch, 29. Juli:

18:30 Uhr: Falke Bergrath – SC Berger Preuß

19:30 Uhr: SC Berger Preuß – Rhenania Lohn

20:30 Uhr: Falke Bergrath – Rhenania Eschweiler



Donnerstag, 30. Juli:

18:30 Uhr: SV St. Jöris – FC Eschweiler

19:30 Uhr: FC Eschweiler – FV Eschweiler

20:30 Uhr: SV St. Jöris – Sportfreunde Hehlrath



Freitag, 31. Juli – Halbfinale:

18:30 Uhr: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B

20:00 Uhr: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A



Sonntag, 2. August – Finalspiele:

16:15 Uhr – Frauen: Falke Bergrath – FC Eschweiler

18:30 Uhr – Männer: Sieger der Halbfinalspiele