Eschlkam-Coup: Max Wellisch und Alex Vogl werden Spielertrainer

Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl erklärt dazu: „Hambi hat uns Mitte April mitgeteilt, dass er zur neuen Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht. Somit mussten wir kurzfristig auf die Suche gehen, wollten aber nicht nur eine Notlösung präsentieren. Max kenne ich schon eine Ewigkeit und ich hab mit ihm gesprochen, ob er sich einen Spielertrainer-Posten bei uns vorstellen könnte. Nach einem persönlichen Treffen waren wir sehr schnell auf einer Wellenlänge und er hat uns zugesagt. Mit Alex bin ich auch schon einige Jahre in Kontakt, bis jetzt hat eine Verpflichtung aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt. Nun kam der Kontakt dann eher zufällig zustande. Auch mit ihm waren die Gespräche top und wir waren uns zügig einig.“



Abteilungsleiter Markus Schreiner ergänzt optimistisch: „Max und Alex haben bereits mehrere Jahre höherklassig, auch zusammen, gespielt. Max möchte ins Trainergeschäft einsteigen, während Alex bereits Erfahrung in dieser Rolle mitbringt. Wir sind überzeugt, dass sie sich perfekt ergänzen werden. Und nicht nur das: Sie sind beide starke und flexibel einsetzbare Spieler, die unseren Kader zusätzlich verstärken.“



Max Wellisch gibt folgendes zu Protokoll: „Den Kontakt mit der SpVgg Eschlkam, allen voran zu meinem langjährigen Bekannten Woife Vogl, gab es schon sehr lange. Immer wieder hat sich ein Wechsel aus verschiedenen Gründen nicht ergeben. Aber als Woife dann fragte, ob ich mir den Spielertrainer-Trainer Posten vorstellen könnte und wir dann zusammensaßen, war mir schnell klar, dass es dieses Mal passt. Natürlich ist mir der Abschied aus Lam und meinen Freunden mehr als schwer gefallen, da es für mich neben Lohberg zu meiner zweiten sportlichen Heimat geworden ist. Ich bedanke mich für knapp neun wunderbare Jahre in Lam und all die unvergesslichen Momente die ich dort miterleben durfte. Jetzt freue ich mich aber riesig auf diese für mich neue Aufgabe und kann es kaum noch erwarten endlich loszulegen. Dass wir zudem mit Alex einen langjährigen Freund und Mitspieler dazu gewinnen konnten, sehe ich als absoluten Glücksfall. Wir sind gut gerüstet für eine bestimmt starke und sehr ausgeglichene Liga.“



Wellisch' künftiger Trainerpartner Alexander Vogl war ebenfalls schon für die SpVgg Lam in der Bezirks- und Landesliga aktiv. Trainererfahrung sammelte er bislang bei den Bayerwald-Klubs SV Arnbruck und SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach. Auch Vogl blickt der künftigen Zusammenarbeit mit Weber und Wellisch sowie der Aufgabe bei der SpVgg Eschlkam positiv entgegen: „Da ich kurzfristig meine Arbeit bei SpVgg Allersdorf niedergelegt habe, bin ich froh, dass die Gespräche mit Markus und Woife sehr gut gelaufen sind. Wir waren von Anfang an auf einer Wellenlänge. Für mich ist es nochmal ein Sprung als Trainer, aber auch als Spieler juckte es mich, nochmal ein bisschen höher zu spielen. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe in Eschlkam und werde ab Freitag alles für die sportlichen Ziele reinwerfen. Natürlich freut es mich auch mit Max zusammenarbeiten zu dürfen. Wir kennen uns schon lange, verstehen uns auf und neben dem Platz sehr gut und ich bin mir sicher, dass es sehr gut funktionieren wird.“



Doch nicht nur auf der Trainerbank gibt es Neues – auch im Kader der Eschlkamer tut sich einiges. Torhüter Stefan Altmann wird aus privaten und beruflichen Gründen vorerst nicht mehr vollumfänglich zur Verfügung stehen, David Müller steht nur noch maximal zwei Mal im Monat zur Verfügung. „Stefan war eine echt Bank im Tor. Wenn es ihm zeitlich ausgeht, wird er ab und zu trainieren und sollte es mal brennen, wird er sich aber auch ins Tor stellen“, erklärt Abteilungsleiter Schreiner. „Dave wird ebenfalls aus privaten Gründen nicht mehr jedes Wochenende spielen können. Ganz wichtig war uns aber, dass er nicht komplett pausiert. Das haben wir geschafft. Mit seiner Erfahrung ist er ein ganz wichtiger Spieler für unsere junge Truppe“, ergänzt Vogl.



Glücklicherweise konnten schnell Verstärkungen gefunden werden: Im Tor wird künftig Maximilian Huber (26, SV Hohenwarth), zusammen mit Alois Breu auf Bälle-Fang gehen. Für die Defensive konnte mit Elias Mühlbauer (21, 1. FC Bad Kötzting) ein vielversprechender junger Spieler gewonnen werden. Mühlbauer bringt trotz seiner erst 21 Jahre reichlich Erfahrung mit – sowohl aus der Kreisliga als auch mit Einsätzen in der Landesliga. „Er wird uns im Abwehrverbund definitiv weiterbringen“, ist Schreiner überzeugt.



Allerdings musste der Kreisligist zuletzt auch einen herben Rückschlag verkraften: Führungsspieler und Vize-Kapitän Georg Traurig hat sich das Kreuzband gerissen und wird voraussichtlich bis nach der Winterpause ausfallen. „Das ist wirklich bitter, Georg ist ein absoluter Leistungsträger. Er wird uns sportlich sehr fehlen“, seufzt Vogl. Trotz allem blickt man in Eschlkam optimistisch auf die neue Spielzeit in der Kreisliga Ost. Das Ziel bleibt wie in der vergangenen Saison: Frühzeitig mit dem Abstieg nichts zu tun haben und die junge Mannschaft weiterentwickeln. Mit dem frischen Spielertrainer-Duo, gezielten Verstärkungen und einem bewährten Umfeld geht die SpVgg zuversichtlich in die kommende Saison.