Eschershausen gegen Kirchbrak – Dielmissen trifft auf SV Holzminden

Am 2. Spieltag der Kreisliga Holzminden kommt es zu interessanten Duellen. Den Auftakt machen am Freitagabend Eschershausen und Kirchbrak, die beide mit einem Sieg gestartet sind. Am Samstag will Holenberg gegen Stadtoldendorf den ersten Dreier einfahren. Sonntag stehen gleich vier Partien an, darunter das Duell zwischen Dielmissen und Holzminden sowie die Begegnung zwischen Wesertal und Negenborn im Tabellenkeller. Ottenstein trifft auf Bevern, während Bodenwerder gegen Grünenplan antritt. Die Partie zwischen der SG Sollingtal und der SG Holzberg wurde verlegt – beide Teams habenspielfrei.