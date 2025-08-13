 2025-08-11T11:59:41.423Z

Eschershausen gegen Kirchbrak – Dielmissen trifft auf SV Holzminden

Frühe Standortbestimmungen in der Kreisliga Holzminden – Sollingtal und Holzberg pausieren

Am 2. Spieltag der Kreisliga Holzminden kommt es zu interessanten Duellen. Den Auftakt machen am Freitagabend Eschershausen und Kirchbrak, die beide mit einem Sieg gestartet sind. Am Samstag will Holenberg gegen Stadtoldendorf den ersten Dreier einfahren. Sonntag stehen gleich vier Partien an, darunter das Duell zwischen Dielmissen und Holzminden sowie die Begegnung zwischen Wesertal und Negenborn im Tabellenkeller. Ottenstein trifft auf Bevern, während Bodenwerder gegen Grünenplan antritt. Die Partie zwischen der SG Sollingtal und der SG Holzberg wurde verlegt – beide Teams habenspielfrei.

MTSV Eschershausen – TSV Kirchbrak

Eschershausen startete mit einem 2:1-Auswärtserfolg bei der SG Holzberg in die Saison. Kirchbrak setzte mit einem klaren 5:1 gegen Wesertal ein erstes Ausrufezeichen. Beide Mannschaften wollen den zweiten Sieg und sich damit früh in der Spitzengruppe festsetzen.

___

SG Wesertal – VfB Negenborn

Wesertal musste sich Kirchbrak deutlich mit 1:5 geschlagen geben, während Negenborn zuhause mit 0:2 gegen Dielmissen verlor. Beide Teams stehen nach einem Spiel ohne Punkte da – ein frühes Kellerduell mit richtungsweisendem Charakter.

__

VfL Dielmissen – SV 06 Holzminden

Dielmissen feierte mit dem 2:0 in Negenborn einen gelungenen Start. Holzminden spielte 1:1 gegen Grünenplan und zeigte sich defensiv solide. Die Gäste wollen nun den ersten Sieg, während Dielmissen den erfolgreichen Saisonstart ausbauen will.

___

SCM Bodenwerder – TuSpo Grünenplan

Bodenwerder lieferte sich mit Holenberg ein packendes 3:3, Grünenplan trennte sich 1:1 von Holzminden. Beide Mannschaften präsentierten sich zum Auftakt schwer zu schlagen, nun soll der erste Dreier her.

___

TSV Holenberg – FC Stadtoldendorf

Holenberg trennte sich zum Auftakt 3:3 von Bodenwerder in einer torreichen Partie. Stadtoldendorf kam zuhause gegen Ottenstein nicht über ein 0:0 hinaus. Für beide Teams ist es die Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren.

___

TSV Ottenstein – MTV Bevern

Ottenstein startete mit einem 0:0 in Stadtoldendorf, während Bevern beim 3:1 gegen Sollingtal überzeugte. Die Gäste wollen den Schwung aus dem Auftakt nutzen, Ottenstein strebt im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg an.

___

SG Sollingtal – SG Holzberg

Die Begegnung wurde verlegt. Beide Mannschaften haben am 2. Spieltag spielfrei.

