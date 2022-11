Du wirst automatisch weitergeleitet...

Aars C-Junioren grüßen nach ihrem Heimsieg ihren Mitspieler, der sich am Abend zuvor an der Schulter verletzte und in Siegen operiert werden musste, mit diesem Foto. (© Max Schäfer)

Eschenburgs und Aars A-Junioren siegen Teaser JUGEND: +++ Wichtige Erfolge fahren die A-Junioren aus Eschenburg und Aar in der A-Junioren-Gruppenliga ein. Auch in den jüngeren Klassen gibt es Siege +++ DILLENBURG - In der Fußball-Gruppenliga der A-Junioren gehört der JFV Eschenburg nach einem 4:1 beim FC Ederbergland weiter zur Spitzengruppe. Der JFV FC Aar beendete seine Durststrecke und verschafft sich durch einen 3:2-Heimsieg gegen die JSG Linden/FC Turabdin Babylon Pohlheim etwas Luft im Abstiegskampf. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.