Eschenburgs Gegner spielt mit Ball und Körper

Eschenburg. Feiert die seit der Winterpause so formstarke SG Eschenburg am kommenden Sonntag ihren fünften Dreier binnen sieben Partien und setzt sich dadurch noch weiter von der Abstiegszone der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg ab? Die Antwort erfolgt, wie immer, auf dem Platz – in diesem Fall auf dem Kunstrasenplatz in Eibelshausen. Dort empfängt die SGE am Sonntag um 15 Uhr den unmittelbaren Tabellennachbarn SG Türk Ata Spor/Türkgücü Wetzlar.