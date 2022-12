Eschenburg erwartet Wetter Teaser GL GI/MR: +++ Die heimischen Vertreter in der Fußball-Gruppenliga sind beide Samstag im Einsatz. Eschenburg empfängt den VfB Wetter, Bicken reist nach Ehringshausen +++

DILLENBURG - In der Fußball-Gruppenliga wollen sich die heimischen Vertreter nach zuletzt deftigen Rückschlägen zum Jahresabschluss mit Zählbarem in die Winterpause verabschieden. Die SG Eschenburg empfängt am Samstag (15.30 Uhr, in Eibelshausen) den Rangdritten VfB Wetter, der TSV Bicken spielt ebenfalls Samstag (16 Uhr) auf dem Kunstrasen der SG Ehringshausen/Dillheim.