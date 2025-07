Eschenbach vor dem „verflixten“ zweiten Jahr

Stark schwankende Leistungen zeigte der SC in der zurückliegenden zweiten Saison unter der Leitung von Ex-Spielertrainer Benjamin Scheidler, der die Mannschaft ja von der Kreisklasse in die Kreisliga geführt hatte. Der negative Höhepunkt war sicherlich ein desaströses 1:8 vor der Winterpause beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, der DJK Irchenrieth, was verständlicherweise intern für Unruhe sorgte. Mit zehn Punkten in Folge nach der Winterpause, weil stark verbessert, legte das Team schließlich die Grundlage für Platz 11 in der Endabrechnung und schließlich dem Klassenerhalt ohne Umwege. Benjamin Scheidler verließ nach erfolgreich absolvierter „Mission Klassenerhalt“ den Verein in Richtung Ligakonkurrent TSV Erbendorf, wo er eine neue Herausforderung sucht.



Eine intensive Trainersuche folgte, ehe die Verantwortlichen Muhammet Dal als den neuen Mann an der Außenlinie vorstellen konnten, einen Kenner der Kreisliga, weil schon Coach unter anderem in Plößberg, Erbendorf und Neustadt. Wohlwissend, welche Herausforderungen auf ihn zukommen übernahm er das Kommando am Rußweiher – keine externen Neuzugänge, einige wichtige Abgänge und verletzungsbedingte Ausfälle, darunter Kapitän Julius Richter (23) und Timo Adler (24), die wochenlang fehlen werden. Positiv ist, dass aus der eigenen Talentschmiede gleich fünf hoffnungsvolle Youngsters in die erste Mannschaft aufrückten. „Der Verein steht für eine gute Jugendarbeit und hat entsprechend talentierte Spieler in seinen Reihen“, erklärt der neue Übungsleiter. Weniger erfreulich hingegen, dass wie erwähnt Kapitän Julius Richter – ein Aktivposten in der Offensive – wohl längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.



Die Vorbereitung auf die nahende Spielzeit gestaltete sich für den SC vergleichsweise lang. Insgesamt 17 Trainingseinheiten und 8 Testspiele wurden absolviert, dabei wurde intensiv gearbeitet. „Die Mannschaft hat gut mitgezogen“, bewertete „Mo“ Dal die ersten Wochen in neuer Umgebung, auch wenn ihm – wie auch den meisten Mistreitern in der Liga – urlaubs- und berufsbedingt nicht immer der komplette Kader zur Verfügung stand.



Der Saisonauftakt bringt für den SC Eschenbach nun gleich das erste Highlight, erwarten die Dal-Schützlinge doch am Freitag, dem 25. Juli, um 18.30 Uhr in der heimischen Rogers Arena den ambitionierten und von vielen als Mitfavorit genannten Aufsteiger SpVgg Trabitz zum ersten von mehreren brisanten Derbys der neuen Spielzeit. Es folgen Matches in Eslarn und zuhause gegen Reuth, ehe es zum nächsten Nachbarduell zum SC Kirchenthumbach geht. Danach wird man eine erste Bewertung vornehmen können, wohin der Weg der Rußweiherstädter führen wird. „Die Liga ist dieses Jahr westlastig und bockstark, das wird spannend“, meint Coach Dal. Die Zielsetzung bei den Rot-Schwarzen ist klar: „Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt.“ In Eschenbach hofft man nun darauf, dass die vielen Derbys dem SCE zusätzliche Motivation verleihen und zum Zuschauermagneten werden.