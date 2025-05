Eschenbach präsentiert neues Trainerduo Dal/Quast

Benjamin Scheidler, der den SC Eschenbach in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich geprägt hat, verlässt den Verein nach einer erfolgreichen Zeit. Unter seiner Regie gelang dem Team nicht nur der Aufstieg in die Kreisliga Nord des Spielkreises Amberg/Weiden, sondern auch der souveräne Klassenerhalt im darauffolgenden Jahr. Scheidler schlägt nun ein neues Kapitel beim TSV Erbendorf auf, wohin ihn auch Co-Trainer Florian Weiß begleitet.



Vorstand Michael Brückner hatte somit die Aufgabe, ein neues, schlagkräftiges Trainerteam zu finden. Nach mehreren Gesprächen fand sich mit Muhammet Dal der neue Cheftrainer. Der 43-jährige Fußballfachmann bringt reichlich Erfahrung aus seiner aktiven Zeit beim TSV Krummennaab, der DJK Neustadt a.d. Waldnaab und dem TSV Erbendorf mit, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Unterstützt wird Dal künftig von Reinhold „Reini“ Quast, einer echten Identifikationsfigur beim SCE. Der Mittelfeldspieler ist seit Jahren eine tragende Säule im Team und kennt sowohl Mannschaft als auch Vereinsstruktur bestens. Mit dem Schritt in den Trainerbereich erfüllt sich Quast einen lang gehegten Wunsch.



Der SCE präsentiert somit ein starkes Team mit klaren Zielen: „Ich freue mich sehr, mit Muhammet und Reinhold ein neues Trainerteam für den SC Eschenbach gefunden zu haben“, so Vorsitzender Brückner bei der Vorstellung der beiden Neuen auf der Kommandobrücke. „Muhammet hat in unseren Gesprächen durch seine Motivation und klare sportliche Vision überzeugt. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Mit Reini an seiner Seite haben wir eine perfekte Kombination aus Erfahrung und Vereinsnähe gefunden“, so der Vereinsboss.



Auch Muhammet Dal blickt optimistisch in die Zukunft: „Nach den guten, offenen Gesprächen mit den Verantwortlichen freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe. Ich bin bereit, die Mannschaft weiterzuentwickeln und gemeinsam die kommenden Herausforderungen anzugehen.“ Und auch sein „verlängerter Arm auf dem Platz“ Reinhold Quast geht voller Tatendrang an die neue Aufgabe heran: „Die Trainerlaufbahn wollte ich ohnehin einschlagen. Dass ich dies nun bei meinem Heimatverein tun kann, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin hochmotiviert.“



Der Blick beim SC Eschenbach geht also nach vorne. Nach dem erfolgreichen Bemühen um den Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison setzt man sich auch für die kommende Spielzeit das klare Ziel, die Liga zu halten. Doch alle Beteiligten wissen: Das zweite Jahr nach dem Aufstieg gilt als besonders herausfordernd. Umso wichtiger ist der frische Impuls, den das neue Trainergespann mitbringt. Mit dieser Neuausrichtung ist der SC Eschenbach gut gerüstet, um die kommenden Aufgaben anzugehen – mit Leidenschaft, Teamgeist und dem klaren Bekenntnis zur Weiterentwicklung der Mannschaft.