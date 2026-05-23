Eschenbach oder Luhe-Wildenau II: Wer rettet sich endgültig? In Runde 2 der Relegationsmühlen buhlen der Nord- und der Süd-Kreisligist darum, endgültig das Ticket für die kommende Kreisliga-Saison zu lösen von Werner Schaupert · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Ziehen Enrico Kellner (Bildmitte, in Weiß) und sein SC Luhe-Wildenau II gegen den SC Eschenbach endgültig den Kopf aus der Schlinge? – Foto: Creativ-Action.de

Vilseck sieht Teil zwei der zweiten Runde der Kreisliga-Relegation in Kreis Amberg/Weiden. Am späten Sonntagnachmittag (Anstoß: 17.30 Uhr) duellieren sich der SC Eschenbach – er bezwang den SV Hahnbach II in der ersten Runde souverän mit 5:0 – und die Landesliga-Reserve des SC Luhe-Wildenau, die sich mit einem 2:0-Erfolg gegen den SV Neusorg für die nächste Runde qualifizierte. Ein Favorit ist vor dem Aufeinandertreffen des 13. der Kreisliga Nord mit dem 12. der Kreisliga Süd nicht auszumachen. Hüben wie drüben rechnet man mit einer engen Partie auf Augenhöhe. Es ist also angerichtet für eine spannende Fußballunterhaltung.



Während das Erstrunden-Match gegen Hahnbach II beim 5:0 zu einer glasklaren Angelegenheit für die Rußweiherstädter wurde, erwartet man beim SC Eschenbach mit dem Unterbau des Landesligisten vermutlich eine wesentlich härter zu knackende Nuss. Tagesform und Kleinigkeiten werden mitentscheiden bei der festen Absicht, das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben. Nach externen Informationen und auch Beobachtungen, die man beim Spiel des SCE gegen Neusorg selbst gemacht hat, stellt man sich auf einen Gegner ein, der hinten kompakt steht. Man ist sich aber sicher, Lösungen zu finden, um für „Aufreger“ in der Oberwildenauer Box sorgen zu können.



Eschenbachs Spielercoach Benjamin Scheidler ist überzeugt, eine schwierige Saison mit den Seinen positiv beenden zu können: „Gegen Luhe-Wildenau II erwartet uns ein echter Fight. Wir wissen, dass uns ein extrem zweikampfstarker Gegner gegenübersteht, der uns über 90 Minuten alles abverlangen wird. Genau deshalb müssen wir von der ersten Minute an dagegenhalten, als Mannschaft arbeiten und auf dem Platz viel miteinander kommunizieren. In solchen Spielen werden Kleinigkeiten entscheiden. Leichtsinnsfehler dürfen wir uns nicht erlauben, sondern müssen in jeder Aktion hellwach sein, jeden Zweikampf annehmen und um jeden Ball kämpfen. Wir haben einen klaren Plan, glauben an unsere Stärken und sind bereit, noch einmal alles in dieses Spiel zu investieren. Es ist jetzt noch ein Schritt zu gehen und ich hoffe natürlich, dass sich die Mannschaft am Ende auch belohnt und wir nächstes Jahr weiterhin Kreisliga spielen!“





Beim SC Luhe-Wildenau II sieht man sich gerüstet, den letzten Schritt zu tun. Die Vorzeichen hierzu sind gut, hat man doch am Dienstag ein richtig gutes Spiel gegen Neusorg abliefern können. Dies hat der Motivation, das Ticket für die nächste Kreisliga-Saison nachträglich lösen zu können, sicherlich noch einen zusätzlichen Schub gegeben. Hat der Kreisklassist den Jungs um Kapitän Jonas Meißner schon einiges abverlangt, wird man am Sonntag wohl alles auf den Platz bringen müssen, was man noch im Tank hat.



Die Truppe um Coach Dieter Scheler gibt sich jedenfalls fest entschlossen, den Deckel auf den Klassenerhalt zu legen, wie der Trainer in seinem Statement erklärt: „Das nächste wichtige Spiel für uns gegen eine routinierte Mannschaft aus Eschenbach. Nach unserem Sieg am Dienstag wollen wir natürlich nachlegen. Mit dem nötigen Selbstbewusstsein, viel Willen, Wucht und Power versuchen wir, alles rauszuhauen. Die ganze schwarz-rote SC-Wand wird uns wieder bis zum Ende anpeitschen und pushen. Unsere Fans sind echt der Wahnsinn. Natürlich wissen wir um die Stärken des Gegners, auf uns wartet kein leichtes Spiel. Relegation sind fast immer Fifty-Fifty-Spiele.“

