Eschach zieht davon, Oberzell stolpert in Meckenbeuren

Der TSV Meckenbeuren hat dem Titelrennen eine neue Wendung gegeben und den SV Oberzell mit kühler Konsequenz bezwungen. Jonas Fischer erzielte in der 29. und 34. Minute einen Doppelschlag, ehe Luka Simunovic in der 71. Minute nur noch verkürzen konnte. Oberzell verpasst damit die Chance, mit dem Tabellenführer erneut gleichzuziehen, und bleibt bei 57 Punkten auf Rang zwei. Meckenbeuren verbessert sich auf 37 Punkte und festigt mit dem Sieg Rang zehn. ----



Der FC Leutkirch hat in Unterzeil einen der überraschendsten Auswärtssiege dieses Spieltags erzwungen und damit eine kleine Hoffnung im Abstiegskampf geschürt. Fabian Nadig traf in der 28. Minute zum 0:1 und erhöhte in der 63. Minute auf 0:2, ehe Nic Widler in der 77. Minute nur noch den Anschluss herstellte. Für Unterzeil/Seibranz ist die Niederlage schmerzhaft, weil die Mannschaft bei 44 Punkten bleibt und im Rennen um die vorderen Plätze einen Rückschlag hinnehmen musste. Leutkirch kommt auf 22 Punkte, bleibt und bleibt auf Rang.

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Der FV Ravensburg II und die TSG Ailingen lieferten sich eine offene Partie, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Nico Di Leo brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung, Philip Zimmermann glich praktisch im Gegenzug in der 30. Minute aus, Dean Fiegle stellte in der 37. Minute auf 1:2 und Jakob Fäßler traf in der 65. Minute per Handelfmeter zum Endstand. Ailingen baut seine Serie aus und rückt mit 44 Punkten auf Rang vier vor. Ravensburg II kommt auf 38 Punkte und bleibt als Achter im gesicherten Mittelfeld.

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Der SV Weingarten hat vor 170 Zuschauern mit großer Disziplin einen wertvollen Heimsieg gegen ein Spitzenteam eingefahren. Mika Engeln erzielte in der 78. Minute das einzige Tor der Partie. Für Weingarten sind diese drei Punkte im Abstiegskampf von erheblicher Bedeutung, weil die Mannschaft auf 32 Zähler kommt und sich etwas Luft verschafft. Maierhöfen/Grünenbach bleibt mit 46 Punkten Dritter, ließ im Kampf um den Anschluss nach ganz oben aber eine große Gelegenheit liegen.

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Der TSV Eschach hat seine Tabellenführung mit Nachdruck verteidigt und einen frühen Schock bemerkenswert souverän beantwortet. Gianluca Vulpis brachte den TSV Tettnang bereits in der 3. Minute in Führung, doch Max Bröhm glich in der 43. Minute aus und drehte die Partie in der 56. Minute, bevor Marius Sauter in der 59. Minute das 3:1 erzielte; zudem scheiterte Ersin Sanli in der 82. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Maik Strobel. Eschach baut seine Spitze damit auf 60 Punkte aus und geht mit drei Punkten Vorsprung in die Schlussphase der Saison. Tettnang bleibt bei 38 Punkten auf Rang neun.

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Der FC Dostluk Friedrichshafen hat im Kellerduell einen Sieg von erheblicher Tragweite eingefahren. Alessio Genua erzielte in der 39. Minute den einzigen Treffer des Nachmittags. Dostluk verbessert sich auf 27 Punkte und verkürzt damit den Rückstand auf die Mannschaften davor, was im Abstiegskampf neue Spannung erzeugt. Der SV Bergatreute rutscht mit 31 Punkten auf Rang 14 ab und belegt momentan den Relegationsplatz.

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Der SV Baindt und der FV Bad Waldsee lieferten sich ein Spiel voller Wendungen, das erst tief in der Nachspielzeit seinen letzten Ausschlag bekam. Ein Eigentor von Lukas Zweifel brachte Bad Waldsee in der 27. Minute in Führung, Leon Geng glich in der 29. Minute aus, Jan Fischer traf in der 33. Minute zum 2:1, Henry Wiest stellte in der 70. Minute auf 2:2, Philipp Thoma erzielte in der 81. Minute das 3:2 und Matti Eilers rettete den Gästen in der 90.+4 Minute noch das 3:3. Baindt kommt damit auf 40 Punkte und bleibt Siebter. Bad Waldsee hat nun 17 Punkten auf dem Konto und muss sich aber wohl bald mit dem vorzeitigen Abstieg abfinden.

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Der SV Aichstetten hat in Brochenzell einen bemerkenswerten Auswärtssieg gefeiert und im Tabellenkeller ein deutliches Zeichen gesetzt. Timo Stölzle traf in der 3. Minute per Foulelfmeter zum 0:1 und erhöhte in der 84. Minute auf 0:3, dazwischen hatte Sebastian Zeh in der 32. Minute das 0:2 erzielt; Luis Fleck unterlief in der 87. Minute ein Eigentor zum 1:3-Endstand. Benedict Schwier scheiterte in der 44. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marco Harscher. Aichstetten springt damit auf 33 Punkte und verschafft sich als Zwölfter etwas Luft auf die gefährlichere Zone. Brochenzell bleibt mit 44 Punkten Sechster und verliert im Rennen um die vorderen Plätze wertvollen Boden.





