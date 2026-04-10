Eschach will in Aichstetten nachlegen, Oberzell empfängt Dostluk

Heute, 18:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten TSV Eschach TSV Eschach 18:00 live PUSH

Der SV Aichstetten geht mit viel Selbstvertrauen in dieses Heimspiel, nachdem zuletzt ein wichtiger Auswärtssieg beim SV Weingarten gelang. Der TSV Eschach reist als Spitzenreiter an und hat mit dem 4:1 gegen den direkten Verfolger SV Oberzell seine Ambitionen eindrucksvoll unterstrichen. Das Hinspiel gewann der SV Aichstetten überraschend mit 2:1 in Eschach, was dem Tabellenführer eine deutliche Warnung sein dürfte. In der Tabelle spricht dennoch vieles für die Gäste: Eschach führt mit 48 Punkten, Aichstetten kämpft mit 27 Zählern auf Rang 14 für den Klassenerhalt. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee SV Weingarten Weingarten 15:00 live PUSH



Für den FV Bad Waldsee ist dieses Derby ein weiteres wichtiges Spiel im Abstiegskampf, nachdem die Mannschaft zuletzt knapp beim FV Ravensburg II verlor. Der SV Weingarten reist ebenfalls mit einer Niederlage an, steht mit 29 Punkten aber deutlich stabiler im Tabellenmittelfeld als der Aufsteiger aus Bad Waldsee. Bad Waldsee ist mit 10 Punkten Tabellenletzter und braucht dringend Zählbares. Das Hinspiel gewann Weingarten mit 1:0.



Der SV Bergatreute steht nach der klaren Niederlage bei der TSG Ailingen unter Zugzwang und will im Heimspiel gegen den FV Ravensburg II wieder in die Spur finden. Ravensburg II gewann zuletzt gegen den FV Bad Waldsee und reist damit mit etwas Rückenwind an. Das Hinspiel entschied Bergatreute mit 2:1 für sich, was der Begegnung eine zusätzliche Spannung verleiht. In der Tabelle trennen beide Mannschaften sechs Punkte: Ravensburg II ist Achter mit 34 Punkten, Bergatreute steht mit 28 Punkten auf Rang 13.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang holte zuletzt ein 2:2 beim SV Maierhöfen/Grünenbach, während die TSG Ailingen mit dem 5:2 gegen den SV Bergatreute erneut ein offensives Ausrufezeichen setzte und weiter für Furore sorgt. Das Hinspiel gewann Tettnang in Ailingen mit 4:3. Ailingen ist mit 34 Punkten Siebter, Tettnang mit 29 Punkten Elfter, hat aber noch weniger Spiele absolviert.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz will die 0:3-Niederlage beim VfL Brochenzell schnell hinter sich lassen und im Heimspiel wieder einen Dreier landen. Der TSV Meckenbeuren war zuletzt spielfrei und reist mit der Chance an, gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte Boden gutzumachen. Das Hinspiel gewann Unterzeil/Seibranz mit 3:1 in Meckenbeuren. In der Tabelle liegt die SGM mit 38 Punkten auf Rang 6, Meckenbeuren folgt mit 30 Punkten auf Platz 9.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 live PUSH



Der SV Vogt erwartet mit dem VfL Brochenzell einen Gegner, der zuletzt ein klares 3:0 gegen die SGM Unterzeil/Seibranz feierte und damit seine Rolle als Verfolger untermauerte. Vogt musste beim 1:3 in Baindt einen weiteren Dämpfer hinnehmen und geht deshalb mit etwas größerem Druck in dieses Heimspiel. Auch das Hinspiel gewann Brochenzell mit 2:1. Während Brochenzell mit 40 Punkten weiter nach oben schielt, muss Vogt mit 28 Punkten auf Rang 12 vor allem den Abstand nach unten im Blick behalten.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Baindt SV Baindt 15:00 PUSH



Für den FC Leutkirch wird die Luft immer dünner, nachdem die Mannschaft zuletzt in Friedrichshafen eine späte Niederlage hinnehmen musste. Der SV Baindt reist dagegen mit einem 3:1 gegen den SV Vogt an und bleibt damit mitten in der erweiterten Spitzengruppe. Das Hinspiel endete 1:1, was Leutkirch als kleiner Hoffnungsschimmer dienen kann. Die Tabelle macht die Rollen dennoch eindeutig: Baindt ist Fünfter mit 39 Punkten, Leutkirch steht mit 14 Punkten auf Rang 16 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Oberzell SV Oberzell FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 PUSH



Der SV Oberzell steht nach dem klar verlorenen Spitzenspiel gegen den TSV Eschach unter Druck und braucht im Heimspiel eine Reaktion. Der FC Dostluk Friedrichshafen kommt dagegen mit einem wichtigen Sieg gegen den FC Leutkirch nach Oberzell und wird den Schwung mitnehmen wollen. Das Hinspiel gewann Dostluk mit 2:0, womit auch diese Partie mehr Spannung verspricht, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt. Oberzell geht als Zweiter mit 45 Punkten dennoch favorisiert in das Spiel, während Dostluk als 15. mit 21 Punkten weiter jeden Zähler im Kampf um den Klassenverbleib benötigt.

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