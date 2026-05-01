Eschach vor schwerer Aufgabe, Oberzell in Meckenbeuren unter Zugzwang

Der TSV Meckenbeuren hat sich zuletzt beim 1:1 in Leutkirch nur teilweise belohnt und erwartet nun einen Gegner, der im Titelrennen kaum noch Spielraum für Fehler besitzt. Der SV Oberzell kommt reist mit einem 2:0-Sieg gegen VfL Brochenzell an und ist punktgleich mit Spitzenreiter TSV Eschach an. Die tabellarische Ausgangslage spricht klar für die Gäste: Oberzell ist Zweiter mit 57 Punkten, Meckenbeuren Zehnter mit 34 Punkten. ----



Die SGM Unterzeil/Seibranz hat mit dem 2:1 in Vogt ihre Position im oberen Feld gefestigt und will nun den nächsten Schritt machen. Der FC Leutkirch bewies beim späten 1:1 gegen den TSV Meckenbeuren Moral, bleibt im Tabellenkeller aber weiter unter erheblichem Druck. Unterzeil/Seibranz steht mit 44 Punkten auf Rang vier und damit in einer starken Ausgangslage, Leutkirch ist mit 19 Punkten Sechzehnter. Die Rollen sind klar verteilt, doch gerade für Leutkirch ist jede Partie inzwischen von fast existenzieller Bedeutung.

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Der FV Ravensburg II geht nach dem 1:3 beim SV Maierhöfen/Grünenbach mit einem Dämpfer in dieses Heimspiel und möchte eine Reaktion zeigen. Die TSG Ailingen reist dagegen mit viel Selbstvertrauen an, nachdem sie zuletzt ein 3:0 gegen den FV Bad Waldsee holte und nun auch schon acht Spiele in Folge ungeschlagen ist. Im Bezirkspokal konnt sich die TSG zudem gestern mit 3:2 beim SV Oberzell durchsetzen. In der Tabelle trennen beide Mannschaften sechs Punkte: Ravensburg II ist mit 37 Zählern Neunter, Ailingen mit 43 Punkten Sechster.

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Der SV Weingarten geht nach dem deutlichen 1:4 in Tettnang mit Sorgen in dieses Heimspiel, weil der Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen knapp bleibt. Der SV Maierhöfen/Grünenbach hat zuletzt mit dem 3:1 gegen den FV Ravensburg II geantwortet, aber im Rennen um die Spitzengruppe nur wenig Vorsprung auf Plazt vier. Die Gäste sind mit 46 Punkten Dritter und damit klar favorisiert, Weingarten steht mit 29 Punkten auf Rang 14. Für die Gastgeber ist es eine Gelegenheit, im Abstiegskampf ein Zeichen zu setzen.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Der TSV Eschach hat mit dem 3:0 in Bergatreute seine Tabellenführung behauptet, doch der SV Oberzell sitzt ihnen punktgleich im Nacken. Der TSV Tettnang reist nach dem 4:1 gegen den SV Weingarten mit großem Selbstvertrauen an und musste nur eine Niederlage in diesem Jahr hinnehmen. Eschach führt die Liga mit 57 Punkten an, Tettnang ist mit 38 Punkten Achter und hat sich ins gesicherte Mittelfeld auf Platz acht vorgearbeitet. Gerade deshalb dürfte den Favoriten ein Spiel erwarten, das weit unangenehmer werden könnte, als es die Tabelle zunächst vermuten lässt

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Bergatreute Bergatreute 15:00 PUSH



Für den FC Dostluk Friedrichshafen ist dieses Heimspiel eine weitere Prüfung im engen Abstiegskampf. Die Gastgeber kassierten zuletzt beim 2:5 in Bad Waldsee einen heftigen Rückschlag, während der SV Bergatreute gegen den TSV Eschach zwar 0:3 verlor, insgesamt aber mit 31 Punkten etwas stabiler dasteht. In der Tabelle ist die Lage eindeutig: Dostluk ist Fünfzehnter mit 24 Punkten, Bergatreute Zwölfter. Ein Heimsieg ist zwingend notwendig um noch die Chance auf den Verleib in der Bezirksliga zu wahren.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH



Der SV Baindt will nach dem 1:2 in Aichstetten zurück in die Spur und sich in der oberen Tabellenhälfte behaupten. Der FV Bad Waldsee hat mit dem furiosen 5:2 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen für Aufsehen gesorgt, bleibt als Schlusslicht aber weiterhin in einer äußerst schwierigen Lage. Baindt geht als Tabellen­siebter mit 39 Punkten in die Partie, Bad Waldsee reist mit 16 Punkten als Letzter an.

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So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Aichstetten Aichstetten 15:00 PUSH



Der VfL Brochenzell steht nach der 0:2-Niederlage in Oberzell vor der Aufgabe, im Heimspiel sofort eine Reaktion zu zeigen. Der SV Aichstetten konnte mit dem 2:1 gegen den SV Baindt zuletzt durchatmen und reist mit dem Gefühl an, im Abstiegskampf wieder handlungsfähig zu sein. Brochenzell ist mit 44 Punkten Fünfter und braucht den Sieg, um den Anschluss an Rang drei nicht zu verlieren, Aichstetten steht mit 30 Punkten auf Platz 13. Für beide Mannschaften ist es damit ein Spiel mit klarer Bedeutung, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven.





