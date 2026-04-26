Eschach und Oberzell im Gleischritt, Bad Waldsee gewinnt 5:2

Der TSV Tettnang hat den SV Weingarten vor 150 Zuschauern mit bemerkenswerter Klarheit niedergerungen und seinen starken Lauf fortgesetzt. Tim Letsche traf in der 23. Minute zum 1:0, Nicolas Prejs erhöhte in der 33. Minute, Marius Wiest legte in der 59. Minute das 3:0 nach und Nils Maurer stellte in der 72. Minute auf 4:0, ehe Dorian Bardhi in der 84. Minute verkürzte. Tettnang verbessert sich damit auf 38 Punkte und rückt auf Rang acht vor. Weingarten bleibt bei 29 Punkten und rutscht auf den Relegationsplatz (Rang 14) ab. ---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach hat früh die Richtung vorgegeben und den FV Ravensburg II bezwungen. Sebastian Odemer traf in der 7. Minute, Felix Merz erhöhte in der 20. Minute und Philipp Prinz stellte kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 3:0, bevor Jakob Fäßler in der 66. Minute für Ravensburg II verkürzte. Maierhöfen/Grünenbach festigt mit nun 46 Punkten Rang drei. Ravensburg II fällt mit 37 Punkten auf Rang neun zurück.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz hat in Vogt einen wichtigen Auswärtssieg errungen und dabei in den entscheidenden Momenten die größere Entschlossenheit gezeigt. Chris Widler brachte die Gäste in der 54. Minute in Führung, Manfred Kraus glich in der 74. Minute per Foulelfmeter aus, doch erneut Chris Widler entschied die Partie in der 79. Minute. Unterzeil/Seibranz springt damit auf 44 Punkte und steht Rang vier. Der SV Vogt bleibt nach einer umkämpften Partie bei 34 Punkten auf Platz elf.

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Der FC Leutkirch hat sich trotz Unterzahl in letzter Sekunde noch einen Punkt erkämpft und damit Moral bewiesen. Niklas Marschall brachte den TSV Meckenbeuren in der 66. Minute in Führung, Fisnik Bajrami sah in der 88. Minute Gelb-Rot, doch Zafer Ay rettete dem FC Leutkirch in der 90.+5 Minute noch das 1:1; zuvor war Jonas Fischer in der 63. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart André Bayer gescheitert. Für Leutkirch ist der Punkt im Abstiegskampf trotzdem zu wenig, da die Mannschaft mit 19 Punkten auf Rang 16 bleibt. Meckenbeuren steht nun bei 34 Punkten auf Platz zehn.

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Der SV Oberzell hat das Verfolgerduell für sich entschieden und den Druck auf Tabellenführer TSV Eschach hochgehalten. Marcel Bachhofer traf in der 19. Minute zur Führung und legte in der 58. Minute auch das 2:0 nach. Oberzell zieht damit auf 57 Punkte gleich und bleibt hinter Eschach auf Rang zwei. Der VfL Brochenzell bleibt bei 44 Punkten und rutscht auf Platz fünf

--- Heute, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten SV Baindt SV Baindt 2 1 Abpfiff

Der SV Aichstetten hat sich im Abstiegskampf gegen den favorisierten SV Baindt behauptet. Moritz Marka traf in der 20. Minute per Foulelfmeter zum 1:0, ein Eigentor von Michael Brugger erhöhte in der 61. Minute auf 2:0, ehe Leon Geng in der 73. Minute nur noch verkürzen konnte; zudem scheiterte Lukas Zweifel in der 45. Minute mit einem Foulelfmeter für den SV Baindt an Torwart Josef Rief. Aichstetten verbessert sich mit diesem Sieg auf 30 Punkte und verschafft sich auf Rang 13 etwas Luft. Baindt belegt mit 39 Punkten Platz sieben.

--- Der SV Oberzell hat das Verfolgerduell für sich entschieden und den Druck auf Tabellenführer TSV Eschach hochgehalten. Marcel Bachhofer traf in der 19. Minute zur Führung und legte in der 58. Minute auch das 2:0 nach. Oberzell zieht damit auf 57 Punkte gleich und bleibt hinter Eschach auf Rang zwei. Der VfL Brochenzell bleibt bei 44 Punkten und rutscht auf Platz fünf---



Der FV Bad Waldsee hat sich in einem wilden, torreichen Kellerduell mit zurückgemeldet und dem direkten Konkurrenten einen Schlag versetzt. Cengiz Cengel traf in der 26. Minute zum 1:0, Hannes Martin erhöhte in der 29. Minute und erneut in der 41. Minute, Alessio Genua verkürzte in der 32. Minute, Pascal Stokic traf in der 40. und 81. Minute, Mirza Hodzic gelang in der 45.+2 Minute das zwischenzeitliche 4:2; zudem sah Berkan Kabakci in der 89. Minute die Rote Karte für den FC Dostluk Friedrichshafen nach verbalen Entgleisungen. Bad Waldsee kommt damit auf 16 Punkte und sendet im Abstiegskampf ein wichtiges Lebenszeichen. Dostluk bleibt mit 24 Punkten auf Rang 15 und verpasst es näher an die Nichtabstiegszone zu rücken.

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Der TSV Eschach hat auch die Auswärtsaufgabe in Bergatreute souverän gemeistert und seine Tabellenführung verteidigt. Pascal Ungemach brach die Partie mit seinen Treffern in der 67. und 76. Minute auf, Simon Schmid setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt. Eschach steht nun bei 57 Punkten und behauptet Rang eins in einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Oberzell. Bergatreute belegt bei 31 Punkten Platz zwölf und befindet sich weiter im Abstiegskampf.





