Eschach übernimmt die Tabellenführung, Oberzell gewinnt 5:0

Beim FC Leutkirch übernahmen die Oberzeller sofort das Kommando und führten schon zur Pause deutlich. Die Treffer erzielten Jason Müller (3.), Jascha Fiesel (26.) sowie dreimal Simon Roth (35., 43., 45.). Durch den Sieg bleibt Oberzell punktgleich an Eschach dran und rückt auf Platz zwei vor. Leutkirch bleibt weiterhin bei 9 Punkten stehen und belegt Rang 16.

Das Duell der punktgleichen Mannschaften konnte der SV Aichstetten für sich entscheiden. Kurz vor der Pause brachte Manfred Kraus (45.) die Gastgeber in Front, doch Aichstetten drehte das Duell in der 2. Halbzeit dank Toren von Niklas Schwarz (64.) und Timo Stölzle (79.). Die Gäste belohnten sich damit für einen couragierten Auftritt und stehen nun mit 22 Punkten auf Rang sieben, während Vogt weiter auf den nächsten Sieg warten und Platz neun steht.

Die SGM Unterzeil/Seibranz startete als Fünfter gegen das Schlusslicht FV Bad Waldsee in die Partie. Doch die Gäste hielten lange dagegen, bis Jonas Kaufmann die Gastgeber erst in der Nachspielzeit per Foulelfmeter (90.+2) erlöste. Unterzeil/Seibranz bleibt damit auf Rang fünf oben dran, während Bad Waldsee weiter am Tabellenende steht.

Meckenbeuren nutzte den Heimvorteil und setzte sich gegen den SV Bergatreute souverän durch. Niklas Marschall (28.), Manuel Schmitt (64.) und Ricco Matjas (84.) sorgten für klare Verhältnisse. Damit verschaffte sich der TSV weiter Luft nach unten, während Bergatreute den Sprung Richtung Spitzengruppe verpasste und nun auf Rang acht steht.

Der VfL Brochenzell empfing mit dem TSV Tettnang ein Team aus dem unteren Tabellendrittel. Beide Mannschaften konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen und somit blieb es bei einem gerechten Unentschieden. Brochenzell bleibt mit dem Remis im Titelrennen präsent, Tettnang sammelt im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt.

Der Favorit führte nach Toren von Jonas Dopfer (6.) und Tobias Prinz (29.) zur Pause scheinbar souverän. Doch Baindt gab nicht auf – Jan Fischer (37.) verkürzte, ehe Max Kretzer die Partie in der Nachspielzeit mit einem Doppelpack (90.+4, 90.+6) sensationell drehte. Baindt bleibt mit 23 Punkten auf Platz sechs und rückt näher an die Spitzengruppe heran, Maierhöfen/Grünenbach muss den Spitzenplatz abgeben und steht nun auf Platz drei.

Dostluk Friedrichshafen holte gegen die zwei Plätze besser gestellte TSG Ailingen drei enorm wichtige Zähler. Orhan Öskürci (40.) und Alessio Genua (53.) legten vor, ehe David Eberhardt per Handelfmeter (58.) und Timo Peters (65.) verkürzten. Assami Adam (61.) und Sinan Korkmaz (88.) machten jedoch den Heimsieg perfekt. Dostluk rückt damit näher an die Nichtabstiegsplätze heran, Ailingen steht dagegen auf Platz 13 nur noch knapp vor der Abstiegszone.

Der TSV Eschach hat sein Heimspiel gegen den FV Ravensburg II mit 2:0 gewonnen. Beide Treffer erzielte Pascal Ungemach, der in der 10. Minute das 1:0 und in der 54. Minute das 2:0 markierte. Damit übernimmt nun Eschach mit 29 Zählern die Tabellenspitze, punktgleicht mit dem SV Oberzell. Ravensburg II bleibt nach der Niederlage bei 17 Punkten in der unteren Tabellenhälfte auf Rang 12.





