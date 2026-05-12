Eschach trifft auf Ailingen, Oberzell ist in Vogt zu Gast

Morgen, 18:30 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang FC Leutkirch FC Leutkirch 18:30 live PUSH



Für den TSV Tettnang ist das Nachholspiel die Chance, sich vor dem regulären Spieltag weiter nach oben zu arbeiten. Die Gastgeber kommen mit einem 5:2 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen in dieses Spiel, während der FC Leutkirch nach dem 1:0 gegen den SV Vogt neues Leben im Abstiegskampf spürt. Das erste Duell der Saison gewann Leutkirch am 2. Spieltag mit 4:1. In der Tabelle liegt Tettnang mit 41 Punkten auf Rang acht, Leutkirch ist mit 25 Punkten Sechzehnter.

---





Do., 14.05.2026, 11:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Bergatreute Bergatreute 11:00 PUSH



Der VfL Brochenzell steht nach dem ernüchternden 0:4 in Bad Waldsee unter Zugzwang und will vor eigenem Publikum eine deutliche Reaktion zeigen. Der SV Bergatreute verlor zuletzt trotz Gegenwehr mit 2:3 gegen den SV Baindt und bleibt damit in einer gefährlichen Tabellenzone. Das Hinspiel gewann Brochenzell in Bergatreute klar mit 5:1. Brochenzell ist mit 44 Punkten Siebter, Bergatreute mit 31 Punkten Vierzehnter.

---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Oberzell SV Oberzell 15:00 live PUSH



Für den SV Oberzell ist dieses Auswärtsspiel eine Pflichtaufgabe mit hoher innerer Spannung, weil der Tabellenzweite dem Spitzenreiter TSV Eschach weiter folgen muss. Vogt verlor zuletzt 0:1 in Leutkirch und braucht seinerseits Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Das Hinspiel endete 1:1. Oberzell geht als klarer Favorit in die Partie, denn 60 Punkte auf Rang zwei stehen 34 Punkten des Tabellendreizehnten gegenüber.

---



Der SV Weingarten hat mit dem 1:0 bei der TSG Ailingen überraschend Selbstvertrauen getankt und will nun im Heimspiel nachlegen. Der FV Ravensburg II reist mit 38 Punkten als Tabellenneunter an und weiß, dass er mit einem Auswärtssieg die Distanz nach unten vergrößern könnte. Weingarten steht mit 35 Punkten auf Rang zwölf und kann mit einem weiteren Erfolg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Das Hinspiel gewann Ravensburg II mit 2:0.

---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach TSG Ailingen TSG Ailingen 15:00 PUSH



Der Tabellenführer steht vor einer unangenehmen Aufgabe, weil die TSG Ailingen trotz der 0:1-Niederlage gegen Weingarten weiter zu den besten Mannschaften in der Rückrunde zählt. Eschach geht mit dem Schwung des 3:1 in Maierhöfen in diesen Spieltag und weiß zugleich, dass der Vorsprung auf Oberzell mit nur drei Punkten weiterhin schmal bleibt. Das Hinspiel gewann Eschach in Ailingen mit 2:1, und auch diesmal spricht die Tabelle mit 63 Punkten für den Spitzenreiter gegenüber 44 Punkten der TSG.

---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach hat nach dem 1:3 gegen Eschach erneut eine Antwort zu geben, wenn der Anschluss an Rang drei nicht abreißen soll. Der FC Dostluk Friedrichshafen musste beim 2:5 in Tettnang einen Rückschlag hinnehmen und bleibt im Abstiegskampf auf jeden Punkt angewiesen. Das Hinspiel gewann Maierhöfen/Grünenbach mit 3:1 in Friedrichshafen. Maierhöfen/Grünenbach steht mit 46 Punkten auf Rang vier, Dostluk mit 27 Punkten auf Platz 15.

---

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Baindt SV Baindt TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Der SV Baindt geht nach dem 3:2 in Bergatreute mit Rückenwind in dieses Heimspiel und hat die Chance, seine Position in der Spitzengruppe weiter zu festigen. Für den TSV Tettnang ist die Ausgangslage komplexer, weil vor dieser Partie zunächst noch das Nachholspiel gegen den FC Leutkirch wartet. Das Hinspiel vor wenigen Wochen gewann Tettnang mit 3:1. Baindt ist mit 46 Punkten Dritter, Tettnang mit 41 Punkten Achter.

--

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 PUSH



Der TSV Meckenbeuren hat nach dem bitteren 0:4 in Aichstetten das Bedürfnis nach Wiedergutmachung und trifft nun auf das Schlusslicht. Der FV Bad Waldsee reist allerdings mit dem bemerkenswerten 4:0 gegen den VfL Brochenzell an und hat gezeigt, dass er sich im Abstiegskampf noch längst nicht aufgegeben hat. Das Hinspiel endete 2:2, was dem Tabellenletzten zusätzlichen Glauben geben dürfte. Meckenbeuren ist mit 37 Punkten Zehnter, Bad Waldsee mit 20 Punkten Tabellenletzter.

---



Die SGM Unterzeil/Seibranz ist nach zwei Niederlagen gegen Oberzell und Baindt unter Druck geraten und braucht ein Zeichen der Stabilität. Der SV Aichstetten kommt mit zwei auffälligen Siegen gegen Brochenzell und Meckenbeuren und hat sich im Abstiegskampf sichtbar aufgerichtet. Das Hinspiel gewann Unterzeil/Seibranz in Aichstetten mit 6:1, doch die jüngere Formkurve spricht deutlich mehr für die Gäste als noch im Herbst. Unterzeil/Seibranz steht mit 44 Punkten auf Rang sechs, Aichstetten mit 36 Punkten auf Platz elf.





