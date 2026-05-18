Eschach stürmt davon, Oberzell spielt nur 1:1, Bad Waldsee steigt ab

Zwischen dem TSV Tettnang und dem FC Leutkirch entwickelte sich ein Schlagabtausch, der vor allem durch eine furiose Anfangsphase in Erinnerung bleiben wird. Fisnik Bajrami brachte den Außenseiter aus Leutkirch in der 10. Minute mit 0:1 in Führung. Die Antwort des TSV ließ jedoch nicht lange auf sich warten und erfolgte mit beeindruckender Geschwindigkeit. Nur eine Minute später, in der 11. Minute, erzielte Marius Wiest den Ausgleich zum 1:1. Doch damit nicht genug der Aufregung, denn unmittelbar darauf drehte Tim Letsche in der 12. Minute die Partie zugunsten der Tettnanger und markierte das 2:1. Trotz dieses schnellen Doppelschlags bewies Leutkirch Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. In der 37. Minute belohnte Serhat Akkas die Bemühungen der Gäste mit dem Treffer zum 2:2-Ausgleich. Nach diesem ereignisreichen ersten Durchgang fielen keine weiteren Treffer mehr, sodass es bei der Punkteteilung blieb

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Die Gastgeber gingen als Favorit in die Partie gegen den um den Klassenerhalt ringenden SV Bergatreute. Doch wer eine einseitige Angelegenheit erwartet hatte, sah sich getäuscht. Die Gäste verteidigten mit großer Leidenschaft und hielten das Unentschieden bis tief in die Schlussphase hinein. Als sich viele bereits mit einer torlosen Punkteteilung abgefunden hatten, kam der Moment des Alexander Pfister. In der 89. Minute erzielte er das erlösende 1:0 für den VfL Brochenzell. ---



Der SV Oberzell hat im Titelrennen einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen müssen und kam in Vogt nicht über ein 1:1 hinaus. Julian Wucher brachte den SV Vogt in der 33. Minute in Führung, ehe Tim Nussbaumer in der 82. Minute wenigstens noch den Ausgleich für die Gäste erzielte. Oberzell bleibt mit 61 Punkten Zweiter, hat aber nun fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSV Eschach. Der SV Vogt nimmt mit nun 35 Punkten auf Rang zwölf einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt mit.

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Der FV Ravensburg II hat in Weingarten im Derby einen energischen Auswärtsauftritt hingelegt und sich früh eine klare Führung erspielt. Matteo Grabherr traf in der 13. Minute, Philip Zimmermann in der 15. Minute und Kaan Ayhan in der 27. Minute zum 0:3, ehe David Kuhnt in der 45. Minute verkürzte, Santino Reinhardt in der 68. Minute auf 2:3 stellte und Benjamin Rabic in der 90.+3 Minute vor 100 Zuschauern den Schlusspunkt setzte. Ravensburg II klettert damit auf 41 Punkte und festigt Rang neun im gesicherten Mittelfeld. Weingarten bleibt bei 35 Punkten auf Rang 13 und verpasst einen wichtigen Schritt zum vorzeitigen Klassenerhalt.

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Der TSV Eschach hat mit einem furiosen 6:1 gegen die TSG Ailingen ein Ausrufezeichen gesetzt und seine Tabellenführung eindrucksvoll untermauert. Max Bröhm traf in der 9. Minute, Tobias Weiß in der 14. und 54. Minute, Pascal Ungemach in der 51. Minute, Simon Schmid in der 69. Minute und Noah Uebelacker in der 89. Minute; für Ailingen verkürzte zwischenzeitlich Ömer Faruk Avci in der 60. Minute auf 1:4. Eschach baut seine Spitze damit auf 66 Punkte aus und geht nun mit einem Vorsprung von fünf Punkten in Schlussphase der Saison. Die TSG Ailingen bleibt mit 44 Punkten Achter und kassiert im Rennen um die oberen Plätze Rückschlag.

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Diese Partie war ein wilder Schlagabtausch, in dem der FC Dostluk Friedrichshafen nach einem 0:3-Rückstand noch spektakulär zurückkam. Manuel Eugler traf in der 21. Minute, Moritz Zeh in der 24. Minute und Philipp Greiter in der 41. Minute zum 3:0, ehe Semih Deniz (52.) und Kevin Can Banoglu (58.) verkürzten, Tobias Prinz in der 79. Minute das 4:2 erzielte und Tayfun Eköz in der 81. Minute sowie Pietro Montano in der 90.+5 Minute doch noch zum 4:4 trafen. Maierhöfen/Grünenbach kann mit diesem Remis bei 47 Punkten noch Platz drei halten. Dostluk kommt auf 28 Punkte, bleibt 15., nimmt aber einen Punkt mit großer moralischer Wirkung mit.

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Der TSV Tettnang hat in Baindt einen starken Auswärtssieg gefeiert. Luca Marschall brachte die Gäste in der 10. Minute per Foulelfmeter in Führung, Tim Letsche erhöhte in der 27. Minute auf 0:2, ehe Mika Dantona in der 70. Minute nur noch verkürzen konnte. Tettnang verbessert sich damit auf 45 Punkte und rückt auf Rang sechs vor. Der SV Baindt bleibt mit 46 Punkten Fünfter und verpasst die Chance, sich in der Spitzengruppe noch besser zu positionieren.

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Der FV Bad Waldsee hat sich in Meckenbeuren einen hart erarbeiteten Punkt gesichert und damit im Tabellenkeller weiter Lebenszeichen gesendet. Jonas Fischer traf in der 38. Minute zur Führung des TSV Meckenbeuren, Jannis Ochner glich in der 74. Minute aus; dazu sah Niklas Marschall in der 78. Minute für Meckenbeuren die Rote Karte wegen Tätlichkeit. Meckenbeuren steht nun bei 38 Punkten auf Rang zehn, ließ gegen das Schlusslicht aber eine gute Gelegenheit liegen. Bad Waldsee bleibt mit 21 Punkten Letzter und steht nun als vorzeitig als erster Absteiger fest.

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