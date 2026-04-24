Eschach ist ein Bergatreute zu Gast, Topspiel in Oberzell

Der TSV Tettnang geht mit Rückenwind in dieses Heimspiel, nachdem zuletzt der FV Ravensburg II mit 4:2 bezwungen und davor im Nachholspiel auch der SV Baindt mit 3:1 geschlagen wurde. Der SV Weingarten reist dagegen mit einer 0:1-Heimniederlage gegen den SV Bergatreute an und braucht im unteren Tabellenbereich dringend ein Erfolgserlebnis. Das Hinspiel gewann Weingarten mit 2:0. In der Tabelle sind die Gastgeber mit 35 Punkten Neunter, während Weingarten mit 29 Punkten auf Rang 13 steht. ---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach muss nach dem bitteren 3:4 bei der TSG Ailingen eine Antwort liefern und kann sich im Heimspiel gegen den FV Ravensburg II keinen weiteren Rückschlag leisten. Ravensburg II verlor zuletzt 2:4 gegen den TSV Tettnang und reist damit ebenfalls unter Druck an. Das Hinspiel war mit dem 6:0 für Ravensburg II eines der auffälligsten Ergebnisse der bisherigen Saison. Maierhöfen/Grünenbach steht mit 43 Punkten auf Rang fünf, Ravensburg II mit 37 Punkten auf Rang acht.

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Der SV Vogt hat sich mit dem 4:1 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen im Nachhholspiel neues Selbstvertrauen geholt und will nun auch gegen die SGM Unterzeil/Seibranz nachlegen. Die Gäste aus Unterzeil/Seibranz haben in dieser Woche nicht gespielt, stehen mit 41 Punkten aber weiter stabil in der erweiterten Spitzengruppe. Das Hinspiel gewann die SGM klar mit 3:0. In der Tabelle liegt Vogt mit 34 Punkten auf Platz zehn, Unterzeil/Seibranz ist Sechster.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch TSV Meckenbeuren Meckenbeuren 15:00 PUSH



Für den FC Leutkirch ist die Lage im Tabellenkeller ernst, auch wenn das 1:1 beim VfL Brochenzell zuletzt ein respektables Ergebnis war. Der TSV Meckenbeuren reist nach dem knappen 1:0 gegen den SV Vogt mit etwas mehr Ruhe an und kann mit einem Auswärtssieg den Abstand zur unteren Zone weiter vergrößern. Das Hinspiel endete torlos 0:0. Leutkirch ist mit 18 Punkten Vorletzter, Meckenbeuren steht mit 33 Punkten auf Rang elf.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Oberzell SV Oberzell VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 PUSH



Die Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn ist das Topspiel am kommenden Wochenende. Oberzell holte zuletzt zwei knappe Siege gegen den SV Baindt und den SV Bergatreute und hat damit punktetechnisch zum Tabellenführer TSV Eschach aufgeschlossen. Brochenzell reist mi dem 1:1 gegen den FC Leutkirch an und steht wohl vor der letzten Möglichkeit nochmal an den Relegationsplatz heranzukommen. Das Hinspiel gewann Brochenzell mit 1:1. In der Tabelle belegt Oberzell mit 54 Punkten Rang zwei und Brochenzell mit 44 Zählern Platz drei.

--- So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Aichstetten Aichstetten SV Baindt SV Baindt 15:00 PUSH

Der SV Aichstetten steht nach der 0:2-Niederlage beim FC Dostluk Friedrichshafen weiter unter Druck und braucht im Heimspiel gegen den SV Baindt dringend Punkte. Baindt reist ebenfalls mit zwei Niederlagen an, denn auf das 0:2 gegen Oberzell folgte im Nachholspiel auch noch ein 1:3 beim TSV Tettnang. Das Hinspiel gewann Baindt deutlich mit 4:1. In der Tabelle liegt Aichstetten mit 27 Punkten auf Rang 14, Baindt ist mit 39 Punkten Siebter.

--- Die Partie zwischen den beiden Tabellennachbarn ist das Topspiel am kommenden Wochenende. Oberzell holte zuletzt zwei knappe Siege gegen den SV Baindt und den SV Bergatreute und hat damit punktetechnisch zum Tabellenführer TSV Eschach aufgeschlossen. Brochenzell reist mi dem 1:1 gegen den FC Leutkirch an und steht wohl vor der letzten Möglichkeit nochmal an den Relegationsplatz heranzukommen. Das Hinspiel gewann Brochenzell mit 1:1. In der Tabelle belegt Oberzell mit 54 Punkten Rang zwei und Brochenzell mit 44 Zählern Platz drei.---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 15:00 live PUSH



Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell, das für beide Seiten enorme Bedeutung hat. Der FV Bad Waldsee verlor zuletzt 0:5 beim TSV Eschach und 0:3 gegen die TSG Ailingen im Nachholspiel, während der FC Dostluk Friedrichshafen nach dem 2:0 gegen den SV Aichstetten im Nachholspiel beim SV Vogt wieder mit 1:4 zurückgeworfen wurde. Das Hinspiel gewann Dostluk mit 2:1. Bad Waldsee ist mit 13 Punkten Schlusslicht, Dostluk steht mit 24 Punkten auf Rang 15 und könnte mit einem Sieg weiter Boden auf den Relegationsplatz gut machen.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSV Eschach TSV Eschach 15:00 live PUSH



Der SV Bergatreute erwartet den Spitzenreiter in einer Partie, die für beide Mannschaften hohe Bedeutung hat. Bergatreute gewann am vergangenen Wochenenende 1:0 beim SV Weingarten, verlor danach aber 0:1 gegen den SV Oberzell im Nachholspiel und bleibt damit in einer angespannten Tabellensituation. Der TSV Eschach reist nach dem klaren 5:0 gegen den FV Bad Waldsee als Erster an und weiß zugleich, dass im Fernduell mit Oberzell kaum noch Ausrutscher erlaubt sind. Das Hinspiel gewann Eschach mit 2:0, und auch die Tabelle spricht mit 54 Punkten für den Spitzenreiter gegenüber 31 Punkten des Tabellenzwölften Bergatreute.





