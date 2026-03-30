Eschach holt sich Platz eins zurück, Maierhöfen spielt nur 1:1

Der TSV Eschach gewann souverän in Leutkirch und steht mit 45 Punkten wieder an der Tabellenspitze, gefolgt vom punkgleichen SV Oberzell. Der SV Maierhöfen/Grünenbach ließ in Bergatreute zwei Punkte liegen und verlor damit weiteren Boden auf das Führungsduo. Im Mittelfeld sicherte sich der TSV Meckenbeuren einen Punkt gegen den VfL Brochenzell.
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Die Favoritenrolle lag klar bei den Gästen, doch der SV Weingarten hielt mit viel Leidenschaft dagegen. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die individuelle Klasse der Gäste zum ersten Mal aufblitzte. In der 37. Minute brachte Steffen Friedrich den SV Oberzell mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel keimte jedoch kurzzeitig Hoffnung auf, als Sviatoslav Melnyk in der 51. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Die Freude der Gastgeber währte allerdings nicht lange, denn Oberzell schüttelte den Schreck schnell ab. Nur acht Minuten später stellte Jascha Fiesel in der 59. Minute mit dem 1:2 die Weichen wieder auf Sieg. Den emotionalen Schlusspunkt einer kampfbetonten Partie setzte schließlich Marcel Bachhofer, der in der 74. Minute zum 1:3-Endstand traf.
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Der Aufsteiger SV Aichstetten empfing die Zweitvertretung des FV Ravensburg zu einem Duell, das von Beginn an durch eine hohe Intensität geprägt war. Die Gäste aus Ravensburg suchten früh die Entscheidung und wurden bereits in der Anfangsphase belohnt. In der 8. Minute erzielte Benjamin Rabic das 0:1 für den FV Ravensburg II. Doch der SV Aichstetten ließ sich von diesem frühen Rückschlag nicht entmutigen und bewies vor heimischer Kulisse große Moral. Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich noch vor dem Halbzeitpfiff aus: In der 33. Minute traf Timo Stölzle zum 1:1-Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit kämpften beide Teams verbissen um den Siegtreffer, doch es blieb beim Unentschieden.
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