Eschach holt sich Platz eins zurück, Maierhöfen spielt nur 1:1

Die Favoritenrolle lag klar bei den Gästen, doch der SV Weingarten hielt mit viel Leidenschaft dagegen. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die individuelle Klasse der Gäste zum ersten Mal aufblitzte. In der 37. Minute brachte Steffen Friedrich den SV Oberzell mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel keimte jedoch kurzzeitig Hoffnung auf, als Sviatoslav Melnyk in der 51. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Die Freude der Gastgeber währte allerdings nicht lange, denn Oberzell schüttelte den Schreck schnell ab. Nur acht Minuten später stellte Jascha Fiesel in der 59. Minute mit dem 1:2 die Weichen wieder auf Sieg. Den emotionalen Schlusspunkt einer kampfbetonten Partie setzte schließlich Marcel Bachhofer, der in der 74. Minute zum 1:3-Endstand traf.



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Der Aufsteiger SV Aichstetten empfing die Zweitvertretung des FV Ravensburg zu einem Duell, das von Beginn an durch eine hohe Intensität geprägt war. Die Gäste aus Ravensburg suchten früh die Entscheidung und wurden bereits in der Anfangsphase belohnt. In der 8. Minute erzielte Benjamin Rabic das 0:1 für den FV Ravensburg II. Doch der SV Aichstetten ließ sich von diesem frühen Rückschlag nicht entmutigen und bewies vor heimischer Kulisse große Moral. Die Bemühungen der Hausherren zahlten sich noch vor dem Halbzeitpfiff aus: In der 33. Minute traf Timo Stölzle zum 1:1-Ausgleich. In der verbleibenden Spielzeit kämpften beide Teams verbissen um den Siegtreffer, doch es blieb beim Unentschieden.

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Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

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Der SV Maierhöfen/Grünenbach kam in Bergatreute nicht über ein Remis hinaus und musste im Titelrennen einen Rückschlag hinnehmen. Stephan Kuhn brachte die Gäste bereits in der 11. Minute mit 0:1 in Führung, doch Giulio Lang rettete dem SV Bergatreute in der 81. Minute noch das 1:1. Für Bergatreute ist dieser Punkt im Tabellenkeller wertvoll, da die Mannschaft nun 27 Punkte aufweist und auf Rang 13 steht. Maierhöfen/Grünenbach bleibt mit 42 Punkten Dritter und hat nun drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Eschach.

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In Meckenbeuren entwickelte sich ein intensives Duell, in dem beide Mannschaften ihre Phasen hatten, am Ende aber die Punkte teilten. Niklas Marschall traf schon in der 1. Minute zum 1:0, Claudio Hirscher glich in der 29. Minute zum 1:1 aus, Jonas Fischer brachte die Gastgeber in der 59. Minute erneut nach vorn, bevor Marco Amann in der 69. Minute das 2:2 erzielte. Für den VfL Brochenzell bedeutet der Punkt bei nun 37 Zählern weiterhin Rang fünf und nun schon acht Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Der TSV Meckenbeuren steht mit 30 Punkten auf Platz neun.

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Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

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Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

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Der TSV Eschach erledigte seine Aufgabe beim Tabellenvorletzten mit der nötigen Souveränität und verteidigte mit 45 Punkten die Spitze. Sebastian Sprenger erzielte in der 19. Minute das 0:1, Pascal Ungemach erhöhte erst spät in der 86. Minute auf 0:2, ehe Max Bröhm in der 88. Minute den Endstand herstellte. Eine weitere große Chance ließ Eschach liegen, als David Sprenger in der 73. Minute mit einem Foulelfmeter an André Bayer scheiterte. Leutkirch bleibt mit 13 Punkten auf Rang 16 und steckt weiter tief im Tabellenkeller.

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