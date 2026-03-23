Eschach holt sich Platz eins, Baindt zerlegt Meckenbeuren

Der SV Oberzell gewann das Derby beim FV Ravensburg II mit 2:1 und ist damit punktgleich mit dem Spitzenreiter. Samuel Boneberger traf in der 11. Minute zum 0:1 für Oberzell, Marcel Bachhofer erhöhte in der 36. Minute auf 0:2. Matteo Grabherr verkürzte in der 73. Minute auf 1:2, doch zu mehr reichte es nicht mehr . Oberzell steht nun bei 42 Punkten auf Rang zwei, der FV Ravensburg II bleibt mit 30 Punkten Achter. ---



Der SV Weingarten setzte sich mit 2:1 gegen den FC Leutkirch durch. Bryan Biber erzielte in der 47. Minute das 1:0 für den SVW, Fisnik Bajrami glich wenig später in der 52. Minute zum 1:1 aus. Santino Reinhardt traf in der 69. Minute zum 2:1-Endstand. Weingarten verbessert sich auf 29 Punkte und Rang zehn, Leutkirch bleibt mit 13 Punkten auf Platz 16.

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Der TSV Eschach gewann deutlich mit 5:1 gegen den SV Vogt und übernahm die Tabellenführung. David Sprenger traf in der 18. Minute per Handelfmeter zum 1:0, Tobias Weiß erhöhte in der 45.+2 Minute auf 2:0. Pascal Ungemach baute die Führung mit Treffern in der 48. und 55. Minute aus, Sergen Leyla verkürzte in der 58. Minute noch auf 4:1. Simon Schmid stellte in der 83. Minute den Endstand her. Eschach führt nun mit 42 Punkten, Vogt ist mit 28 Punkten Elfter.

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Die SGM Unterzeil/Seibranz gewann beim FC Dostluk Friedrichshafen mit 1:0. Noah Roggors erzielte in der 28. Minute das entscheidende Tor, die Gäste konnten darauf nicht mehr antworten. Unterzeil/Seibranz liegt mit 38 Punkten auf Rang vier, Dostluk bleibt mit 18 Punkten auf Platz 15.

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Der SV Baindt setzte sich klar mit 6:0 gegen den TSV Meckenbeuren durch. Max Kretzer traf in der 4. Minute zum 1:0, Jan Fischer erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Michael Brugger stellte in der 45.+2 Minute auf 3:0. In der zweiten Hälfte trafen Leon Geng in der 77. und 90. Minute sowie dazwischen erneut Jan Fischer in der 84. Minute. Baindt steht nun mit 36 Punkten auf Rang fünf und hat bei zwei Spielen weniger die Top drei im Blick, Meckenbeuren bleibt mit 29 Punkten Neunter.

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Der TSV Tettnang gewann dieses Offennsivspektakel mit 4:3 gegen den SV Bergatreute. Tim Letsche traf in der 10. Minute zum 1:0 für die Gastgeber, Nils Maurer erhöhte wenig später (14.) auf 2:0. Noah Hecht verkürzte in der 25. Minute auf 2:1, doch Oliver Sprenger stellte in der 40. Minute auf 3:1. Erneut Nils Maurer erzielte kurz vor der Pause das 4:1 (45.+1). Doch die Gäste gaben sich nich geschlagen, Nico Kölbel traf in der 58. und 85. Minute jeweils per Foulelfmeter zum 4:3. In der Nachspielzeit vergab David Berg sogar noch die Chance auf den Ausgleich für Bergartreute. Tettnang steht nun mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Bergatreute ist mit 26 Punkten Dreizehnter.

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Der bisherige SV Maierhöfen/Grünenbach kam gegen den FV Bad Waldsee nicht über ein 0:0 hinaus. Philipp Prinz (SVM) scheiterte in der 13. Minute am Pfosten, kein Team konnte letztendlich den entscheidenden Treffer landen. Maierhöfen rutscht mit 41 Punkten auf Rang drei ab, Bad Waldsee bleibt mit sieben Punkten Tabellenletzter.

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Die TSG Ailingen gewann mit 3:1 gegen den SV Aichstetten und feierte den vierten Sieg in Folge. Dean Fiegle traf in der 7. Minute zum 1:0 für Ailingen, Malik Tepes erhöhte in der 10. Minute auf 2:0 und traf in der 54. Minute erneut zum 3:0. Gabriel Zeh verkürzte in der 79. Minute auf 3:1, das änderte letztlich nichts mehr am Sieg der Gastgeber. Malik Tepes sah in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte für die TSG Ailingen. Ailingen klettert mit 31 Punkten auf Rang sieben, Aichstetten bleibt mit 23 Punkten auf Platz 14.





