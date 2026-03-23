 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Eschach holt sich Platz eins, Baindt zerlegt Meckenbeuren

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags 

von Matthias Kloos · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Celine Nadig

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Bezirksliga Bodensee
Bad Waldsee
FC Dostluk
Aichstetten
Bergatreute

Der TSV Eschach fegte den SV Vogt mit 5:1 vom Platz und ist nun neuer Spitzenreiter nach dem 23. Spieltag. Der SV Oberzell gewan das Derby beim FV Ravensburg II mit 2:1. Der SV Maierhöfen/Grünenbach kam beim Schlusslicht FV Bad Waldsee nur zu einem 0:0, währed der SV Baindt beim 6:0 gegen den TSV Meckenbeuren ein Offensivfeuerwerk zündete. Auch die TSG Ailingen bleibt mit dem 3:1 gegen den SV Aichstetten auf Kurs, die SGM Unterzeil/Seibranz löste ihre Pflicht in Friedrichshafen. Tettnang gab fast noch eine klare Führung gegen Bergatreute aus der Hand.

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Gestern, 15:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb. II
SV Oberzell
SV OberzellSV Oberzell
1
2
Abpfiff

Der SV Oberzell gewann das Derby beim FV Ravensburg II mit 2:1 und ist damit punktgleich mit dem Spitzenreiter. Samuel Boneberger traf in der 11. Minute zum 0:1 für Oberzell, Marcel Bachhofer erhöhte in der 36. Minute auf 0:2. Matteo Grabherr verkürzte in der 73. Minute auf 1:2, doch zu mehr reichte es nicht mehr . Oberzell steht nun bei 42 Punkten auf Rang zwei, der FV Ravensburg II bleibt mit 30 Punkten Achter.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Weingarten
SV WeingartenWeingarten
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
2
1
Abpfiff

Der SV Weingarten setzte sich mit 2:1 gegen den FC Leutkirch durch. Bryan Biber erzielte in der 47. Minute das 1:0 für den SVW, Fisnik Bajrami glich wenig später in der 52. Minute zum 1:1 aus. Santino Reinhardt traf in der 69. Minute zum 2:1-Endstand. Weingarten verbessert sich auf 29 Punkte und Rang zehn, Leutkirch bleibt mit 13 Punkten auf Platz 16.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Eschach
TSV EschachTSV Eschach
SV Vogt
SV VogtSV Vogt
5
1
Abpfiff

Der TSV Eschach gewann deutlich mit 5:1 gegen den SV Vogt und übernahm die Tabellenführung. David Sprenger traf in der 18. Minute per Handelfmeter zum 1:0, Tobias Weiß erhöhte in der 45.+2 Minute auf 2:0. Pascal Ungemach baute die Führung mit Treffern in der 48. und 55. Minute aus, Sergen Leyla verkürzte in der 58. Minute noch auf 4:1. Simon Schmid stellte in der 83. Minute den Endstand her. Eschach führt nun mit 42 Punkten, Vogt ist mit 28 Punkten Elfter.
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Gestern, 15:00 Uhr
FC Dostluk Friedrichshafen
FC Dostluk FriedrichshafenFC Dostluk
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
0
1
Abpfiff

Die SGM Unterzeil/Seibranz gewann beim FC Dostluk Friedrichshafen mit 1:0. Noah Roggors erzielte in der 28. Minute das entscheidende Tor, die Gäste konnten darauf nicht mehr antworten. Unterzeil/Seibranz liegt mit 38 Punkten auf Rang vier, Dostluk bleibt mit 18 Punkten auf Platz 15.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Baindt
SV BaindtSV Baindt
TSV Meckenbeuren
TSV MeckenbeurenMeckenbeuren
6
0
Abpfiff

Der SV Baindt setzte sich klar mit 6:0 gegen den TSV Meckenbeuren durch. Max Kretzer traf in der 4. Minute zum 1:0, Jan Fischer erhöhte in der 27. Minute auf 2:0. Michael Brugger stellte in der 45.+2 Minute auf 3:0. In der zweiten Hälfte trafen Leon Geng in der 77. und 90. Minute sowie dazwischen erneut Jan Fischer in der 84. Minute. Baindt steht nun mit 36 Punkten auf Rang fünf und hat bei zwei Spielen weniger die Top drei im Blick, Meckenbeuren bleibt mit 29 Punkten Neunter.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSV Tettnang
TSV TettnangTSV Tettnang
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
4
3
Abpfiff

Der TSV Tettnang gewann dieses Offennsivspektakel mit 4:3 gegen den SV Bergatreute. Tim Letsche traf in der 10. Minute zum 1:0 für die Gastgeber, Nils Maurer erhöhte wenig später (14.) auf 2:0. Noah Hecht verkürzte in der 25. Minute auf 2:1, doch Oliver Sprenger stellte in der 40. Minute auf 3:1. Erneut Nils Maurer erzielte kurz vor der Pause das 4:1 (45.+1). Doch die Gäste gaben sich nich geschlagen, Nico Kölbel traf in der 58. und 85. Minute jeweils per Foulelfmeter zum 4:3. In der Nachspielzeit vergab David Berg sogar noch die Chance auf den Ausgleich für Bergartreute. Tettnang steht nun mit 28 Punkten auf Rang zwölf, Bergatreute ist mit 26 Punkten Dreizehnter.
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Gestern, 15:00 Uhr
SV Maierhöfen/Grünenbach
SV Maierhöfen/GrünenbachMaierh./Grün
FV Bad Waldsee
FV Bad WaldseeBad Waldsee
0
0
Abpfiff

Der bisherige SV Maierhöfen/Grünenbach kam gegen den FV Bad Waldsee nicht über ein 0:0 hinaus. Philipp Prinz (SVM) scheiterte in der 13. Minute am Pfosten, kein Team konnte letztendlich den entscheidenden Treffer landen. Maierhöfen rutscht mit 41 Punkten auf Rang drei ab, Bad Waldsee bleibt mit sieben Punkten Tabellenletzter.
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Gestern, 15:00 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
SV Aichstetten
SV AichstettenAichstetten
3
1
Abpfiff

Die TSG Ailingen gewann mit 3:1 gegen den SV Aichstetten und feierte den vierten Sieg in Folge. Dean Fiegle traf in der 7. Minute zum 1:0 für Ailingen, Malik Tepes erhöhte in der 10. Minute auf 2:0 und traf in der 54. Minute erneut zum 3:0. Gabriel Zeh verkürzte in der 79. Minute auf 3:1, das änderte letztlich nichts mehr am Sieg der Gastgeber. Malik Tepes sah in der 90. Minute noch die Gelb-Rote Karte für die TSG Ailingen. Ailingen klettert mit 31 Punkten auf Rang sieben, Aichstetten bleibt mit 23 Punkten auf Platz 14.