Eschach gewinnt gegen Maierhöfen, Oberzell bleibt dran

In einem intensiven Duell, das von der taktischen Disziplin der Gäste geprägt war, musste sich die TSG Ailingen überraschend geschlagen geben. Die Rollenverteilung schien vor dem Anpfiff klar, doch auf dem Platz entwickelte sich eine zähe Angelegenheit, in der die Effizienz den Ausschlag gab. Der SV Weingarten bewies die nötige Ruhe und nutzte eine seiner Möglichkeiten. In der 33. Minute erzielte Daniel Hörtkorn den Treffer zum 0:1 für den SV Weingarten, was gleichzeitig den Endstand der Begegnung bedeutete.

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Der FC Leutkirch hat sich mit einem knappen, aber enorm wertvollen Heimsieg weiter im Abstiegskampf behauptet. Malick Dambel erzielte in der 81. Minute das einzige Tor der Partie. Leutkirch kommt damit auf 25 Punkte und wahrt als Tabellensechzehnter die Hoffnung auf den Sprung aus der gefährlichen Zone. Der SV Vogt bleibt mit 34 Punkten auf Rang 13 und verpasst es, sich deutlicher von hinten abzusetzen.

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Der SV Oberzell hat den Rückschlag der Vorwoche mit aller Entschlossenheit beantwortet und die SGM Unterzeil/Seibranz klar beherrscht. Jonas Metzler traf in der 34. Minute zum 1:0, Marcel Bachhofer erhöhte in der 48. und 50. Minute auf 3:0, ehe Tim Kibler in der 88. Minute den Schlusspunkt setzte. Oberzell bleibt damit mit 60 Punkten erster Verfolger des Tabellenführers TSV Eschach und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen. Unterzeil/Seibranz bleibt bei 44 Punkten hängen und rutscht im engen Verfolgerfeld weiter zurück auf Platz sechs.

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Der SV Aichstetten hat im Kampf um den Klassenverbleib einen wuchtigen Sieg gelandet und den TSV Meckenbeuren in der Schlussphase überrollt. Sebastian Zeh eröffnete in der 76. Minute, Luis Fleck legte in der 79. Minute nach, Timo Stölzle traf in der 82. Minute, und Lukas Kling stellte in der 87. Minute den Endstand her. Aichstetten verbessert sich auf 36 Punkte und verschafft sich damit als Tabellenelfter spürbar Luft. Meckenbeuren bleibt mit 37 Punkten Zehnter, musste aber einen überraschend deutlichen Rückschlag hinnehmen.

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Der FV Bad Waldsee hat mit einem eindrucksvollen 4:0 gegen den VfL Brochenzell eines der markantesten Ergebnisse dieses Spieltags geliefert. Henry Wiest traf in der 13. und 38. Minute, Hannes Martin erhöhte in der 32. Minute, Niklas Gut setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt; hinzu kam Gelb-Rot für Jonathan Knoll in der 64. Minute auf Seiten des FV Bad Waldsee. Waldsee bleibt trotz des Sieges Schlusslicht, verkürzt mit nun 20 Punkten aber den Rückstand und verhindert erstmal den vorzeitigen Abstieg. Brochenzell bleibt mit 44 Punkten auf Rang sieben und verliert im Rennen um die vorderen Plätze weiter an Boden.

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Der SV Baindt hat in Bergatreute einen wichtigen Auswärtssieg erkämpft und sich in der Spitzengruppe nach vorne geschoben. Leon Geng traf in der 36. Minute zum 0:1, Philipp Thoma erhöhte in der 45.+5 Minute, Noah Hecht verkürzte in der 48. Minute, Jan Fischer stellte in der 51. Minute auf 1:3, ehe David Berg in der 60. Minute noch einmal Hoffnung aufkommen ließ. Baindt zieht mit 46 Punkten auf Rang drei und nutzt damit die Ausrutscher der Konkurrenz konsequent aus. Bergatreute bleibt mit 31 Punkten auf Platz 14 und muss den Blick weiter sorgenvoll nach unten richten.

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Der TSV Tettnang hat eine wilde Partie nach frühem 0:2 noch in einen beeindruckenden Heimsieg verwandelt. Kevin Can Banoglu brachte den FC Dostluk Friedrichshafen in der 20. Minute in Führung, Alessio Genua erhöhte in der 23. Minute per Foulelfmeter, ehe Ogulcan Atarer in der 45.+8 Minute ebenfalls per Foulelfmeter verkürzte. Oliver Sprenger glich in der 58. Minute aus, Benedikt Chupik traf in der 74. Minute zum 3:2, Nils Maurer erhöhte in der 79. Minute und Filip Peric machte in der 87. Minute alles klar. Tettnang klettert damit auf 41 Punkte und festigt Rang acht im gesicherten Mittelfeld. Dostluk bleibt mit 27 Punkten Fünfzehnter und verpasst näher an die Nichtsabstiegsplätze heranzurücken.

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Der TSV Eschach hat auch die schwierige Aufgabe beim SV Maierhöfen/Grünenbach bestanden und seine Tabellenführung mit Nachdruck verteidigt. Julian Frommherz brachte den Spitzenreiter in der 12. Minute in Führung, Max Bröhm erhöhte in der 23. und 31. Minute auf 0:3, bevor Sebastian Odemer in der 55. Minute per Foulelfmeter verkürzte. Eschach baut seine Spitze auf 63 Punkte aus und marschiert mit großer Klarheit in den Saisonendspurt. Maierhöfen/Grünenbach bleibt bei 46 Punkten und fällt hinter den SV Baindt auf Rang vier zurück.







