Eschach gewinnt deutlich, Ailingen dreht ein wildes Spektakel

Lange sah es so aus, als würde der SV Baindt dem Tabellenzweiten zumindest einen Punkt abringen, doch in der Schlussphase schlug der SV Oberzell noch eiskalt zu. Lukas Heinz traf in der 83. Minute zum 0:1, Marcel Bachhofer legte in der 87. Minute nach. Marko Szeibel vom SVB scheiterte in der 35. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Paul Brünz. Oberzell festigt damit mit 51 Punkten Rang zwei und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters TSV Eschach. Baindt verpasst im Kampf um das obere Tabellendrittel einen wichtigen Schritt und rutscht mit 39 Punkten auf Rang sieben ab. ---



Der VfL Brochenzell musste im Rennen um die vorderen Plätze einen unerwarteten Dämpfer hinnehmen und kam gegen den FC Leutkirch nicht über ein 1:1 hinaus. Benedict Schwier brachte die Gastgeber in der 12. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Felix Hoff antwortete praktisch im Gegenzug in der 13. Minute mit dem Ausgleich. Brochenzell rückt mit nun 44 Punkten jedoch auf Platz drei vor. Leutkirch nimmt als Tabellensechzehnter mit nun 18 Punkten einen wertvollen Zähler im Abstiegskampf mit.

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Der TSV Meckenbeuren hat ein enges Duell gegen den SV Vogt für sich entschieden. Marco Serratore erzielte bereits in der 15. Minute das Tor des Tages, der SV Vogt konnte seine guten Möglichkeiten nicht zum Ausgleich nutzen. Meckenbeuren verbessert sich mit diesem Heimsieg auf 33 Punkte und Rang neun. Der SV Vogt bleibt nach der knappen Niederlage bei 31 Punkten und belegt nun Rang elf.

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Eine verrückte Partie erlebten die Zuschauer in AIlingen. Julian Reichard traf in der 1. Minute und Philipp Greiter in der 13. Minute zur schnellen 0:2-Führung für Maierhöfen/Grünenbach, Jannik Walch verkürzte in der 24. Minute, Elias Metzger stellte in der 38. Minute auf 1:3, ehe Malik Tepes noch vor der Pause in der 45. Minute den Anschluss herstellte; Dean Fiegle glich in der 89. Minute aus und Ömer Faruk Avci entschied das Spiel in der 90.+3 Minute. Ailingen schiebt sich mit 40 Punkten auf Rang sechs und reitet weiter auf der Erfolgswelle. Maierhöfen/Grünenbach bleibt bei 43 Punkten stehen, fällt auf Rang vier zurück

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Der TSV Tettnang hat in Ravensburg einen offensiv starken Auftritt hingelegt. Nils Maurer brachte die Gäste in der 3. Minute in Führung, Philip Zimmermann glich in der 23. Minute aus, Maurer traf in der 27. Minute erneut, Benjamin Rabic stellte in der 42. Minute per Handelfmeter auf 2:2. Nils Maurer mit seinem dritten Treffer in der 72. Minute und Ogulcan Atarer per Foulelfmeter in der 90.+2 Minute brachten den TSV erneut in Front und machten alles klar. Sandro Caltabiano scheiterte noch in der 64. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Maksym Fedorenko. Tettnang klettert mit 32 Punkten auf Rang zehn und holt wichtige Punkte im Kampf un den Klassenrehalt. Ravensburg II bleibt mit 37 Punkten Achter.

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Der SV Bergatreute hat sich in Weingarten einen enorm wichtigen Auswärtssieg erarbeitet. Noah Hecht erzielte in der 67. Minute das einzige Tor des Spiels, ehe Gustav Agbodemegbe in der 89. Minute für den SV Weingarten noch Gelb-Rot sah. Bergatreute zieht damit auf 31 Punkte und schafft etwas Abstand zur gefährlicheren Zone. Weingarten bleibt bei 29 Punkten und fällt hinter Bergatreute auf Rang 13 zurück.

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Der TSV Eschach hat seine Tabellenführung mit einer eindrucksvollen Machtdemonstration verteidigt. Pascal Ungemach traf in der 11. und 48. Minute, Finn Tolkmitt erhöhte in der 62. Minute, ehe Simon Schmid in der 90. Minute und Max Bröhm wenig später den klaren 5:0-Endstand herstellten. Mit nun 54 Punkten bleibt Eschach souverän an der Spitze und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen mit Nachdruck. Für Schlusslicht Bad Waldsee ist die deutliche Niederlage ein herber Rückschlag, die Mannschaft bleibt bei 13 Punkten auf dem letzten Platz.

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Der FC Dostluk Friedrichshafen hat im direkten Duell im unteren Tabellendrittel einen äußerst wertvollen Sieg eingefahren. Alessio Genua brachte die Gastgeber in der 29. Minute in Führung, Pietro Montano entschied die Partie in der 90.+4 Minute. Dostluk verbessert sich damit auf 24 Punkte und verkürzt den Abstand auf die Mannschaften davor. Der SV Aichstetten bleibt mit 27 Punkten auf Rang 14 und verpasst es, sich weiter von der gefährlichen Zone abzusetzen.





