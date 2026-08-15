Eschach gewinnt 4:3 in Neu-Ulm, Mietingen gelingt Heimsieg

– Foto: Daniel Eckel

Aufsteiger TSV Eschach hat beim 4:3 gegen den TSV Neu-Ulm gleich zum Auftakt ein erstes Ausrufezeichen gesetzt und dabei in einer turbulenten Partie große Moral bewiesen. Der SV Mietingen kam gegen den TSV Riedlingen zu einem knappen 1:0-Erfolg. Ebenfalls mit 1:0 setzte sich der TSV 1889 Buch gegen den TSV Heimenkirch durch. Der FV Rot-Weiß Weiler stellte gegen den FC Mengen mit zwei frühen Treffern die Weichen schnell auf Sieg.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren mit aller Macht auf die Wende. In der 57. Minute belohnte Maximilian Eiselt den enormen Aufwand der Ehinger und verkürzte auf 1:2. In der 73. Minute erzielte Simon Dilger den Ausgleich zum 2:2. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abzufinden schienen, kam die Nachspielzeit: In der zweiten 90.+2 Minute traf Elias Kamper zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber.

Was für ein atemberaubender Auftakt in die neue Spielzeit! Der SV Reinstetten erwischte einen fulminanten Start und ging bereits in der 3. Spielminute durch Philipp Kolb per Handelfmeter mit 0:1 in Führung. Nur wenige Minuten später überschlugen sich die Ereignisse: In der 13. Minute scheiterte Christopher Henry vom SV Reinstetten zunächst mit einem Foulelfmeter an Torwart Julian Gebhart, ehe Christopher Henry im selben Moment doch noch zum 0:2 für die Gäste traf. Der SSV Ehingen-Süd steckte jedoch keineswegs auf und bekam in der 33. Minute die riesige Chance zum Anschluss, doch Simon Dilger scheiterte mit einem Foulelfmeter.

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Morgen, 15:00 Uhr TSV Ummendorf Ummendorf FC Wangen Wangen 15:00 PUSH



Aufsteiger TSV Ummendorf beginnt seine Landesliga-Saison vor eigenem Publikum gegen den FC Wangen. Ummendorf kommt als Relegationssieger aus der Bezirksliga Oberschwaben, während Wangen die vergangene Landesliga-Spielzeit mit 48 Punkten und auf dem siebten Tabellenplatz abschloss. Damit trifft ein Liga-Neuling sofort auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte der Vorsaison und ist gleich gefordert.

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Der FV Rot-Weiß Weiler brauchte gegen Aufsteiger FC Mengen nur wenige Minuten, um die Partie in seine Richtung zu ziehen: Wassim Ghrab traf in der 15. Minute zum 1:0, Pirmin Fink legte bereits in der 18. Minute das 2:0 nach. Weitere Treffer fielen vor 230 Zuschauern nicht mehr, sodass Weiler einem souveränen Ergebnis in die neue Runde startete.

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Was für ein Einstand für den Aufsteiger: Christopher Renz brachte den TSV Neu-Ulm in der 31. Minute mit 1:0 in Führung, doch Pascal Ungemach (37.) glich noch vor der Pause aus, ehe Max Bröhm (50.) und Etienne Elster (75.) Eschach auf 3:1 davonziehen ließen. Felix Hörger verkürzte in der 83. Minute auf 2:3, Bröhm antwortete nur zwei Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 (85.), ehe Benjamin Klingen in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 3:4 erzielte. Vor 50 Zuschauern brachte der TSV Eschach den knappen Vorsprung über die Zeit und nimmt als Aufsteiger sofort drei Punkte mit.

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Ein früher Treffer genügte dem SV Mietingen vor der stattlichen Kulisse von 440 Zuschauern: Noah Blersch erzielte bereits in der 8. Minute nach Vorlage von Roland Mayer das 1:0, das bis zum Schlusspfiff Bestand hatte. In der Schlussphase musste Mietingen noch einen personellen Rückschlag verkraften, als Marius Meneghini in der 86. Minute Gelb-Rot sah, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr.

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Für den SC Türkgücü Ulm beginnt nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga Donau/Iller die Landesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim. Laupheim gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den stärkeren Mannschaften der Staffel und wurde mit 50 Punkten Vierter. Der Aufsteiger trifft damit bereits am ersten Spieltag auf eine etablierte Landesligamannschaft und möchte zu Hause positiv in die neue Saison starten.

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Lange blieb die Partie zwischen dem TSV 1889 Buch und dem TSV Heimenkirch offen, dann setzte Timo Leitner in der 63. Minute mit dem einzigen Treffer des Nachmittags den entscheidenden Akzent. Nach einer Flanke von Johannes Zott kam Leitner im Rückraum an den Ball und schob ihn überlegt links unten ein. Vor 143 Zuschauern brachte Buch das 1:0 anschließend über die Zeit und sicherte sich einen erarbeiteten Auftakterfolg.

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In der Partie zwischen der SSG Ulm 99 und dem FC Blaubeuren treffen zwei Mannschaften aufeinander, die die vergangene Saison in der oberen Tabellenhälfte beendet haben. Ulm wurde mit 54 Punkten Dritter, Blaubeuren kam mit 48 Punkten auf Rang acht. Die Zuschauer dürfen auf ein intensives Derby hoffen.





