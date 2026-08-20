Eschach fordert Weiler, Derbytime in Laupheim und Reinstetten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Eschach empfängt nach seinem spektakulären 4:3-Auftaktsieg gegen den TSV Neu-Ulm nun den FV Rot-Weiß Weiler, der mit einem 2:0 gegen den FC Mengen ebenfalls überzeugend gestartet ist. Der FC Wangen trifft nach dem 3:1 beim TSV Ummendorf auf die SSG Ulm 99, während der FC Blaubeuren den TSV 1889 Buch erwartet. Der TSV Heimenkirch und der SC Türkgücü Ulm kämpfen ebenso um die ersten Punkte wie der SV Reinstetten gegen den TSV Ummendorf sowie der TSV Riedlingen gegen den TSV Neu-Ulm. Besonders reizvoll ist auch das Derby zwischen dem FV Olympia Laupheim und dem SV Mietingen, die beide mit einem 1:0-Erfolg in die Saison gestartet sind.

Der FC Blaubeuren nimmt aus dem 1:1 bei der SSG Ulm 99 einen Punkt mit in sein erstes Heimspiel der Saison und trifft nun auf einen TSV 1889 Buch, der seine Auftaktaufgabe gegen den TSV Heimenkirch mit 1:0 löste. Buch bewies dabei vor allem Geduld und durfte nach dem knappen Erfolg einen gelungenen Start verbuchen. Blaubeuren steht nun vor der Aufgabe, aus dem ordentlichen Auftakt auch vor eigenem Publikum Kapital zu schlagen. Die Gäste wiederum können mit einem weiteren Erfolg ihren Saisonbeginn zusätzlich veredeln.

Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr TSV Heimenkirch Heimenkirch SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:30 PUSH



Für den TSV Heimenkirch und den SC Türkgücü Ulm geht es bereits am zweiten Spieltag darum, die ersten Zähler der neuen Saison einzufahren. Heimenkirch unterlag beim TSV 1889 Buch knapp mit 0:1, während Aufsteiger Türkgücü Ulm gegen den FV Olympia Laupheim ebenfalls nur einen Treffer hinnehmen musste und mit 0:1 verlor. Beide Mannschaften waren zum Auftakt also keineswegs weit von einem Punktgewinn entfernt, blieben offensiv jedoch ohne eigenen Treffer. Entsprechend dürfte in Heimenkirch besonders die Frage im Mittelpunkt stehen, wer zuerst seine offensive Zurückhaltung ablegen kann.

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Zwei Sieger des ersten Spieltags begegnen sich in Laupheim zum Derby: Der FV Olympia setzte sich beim SC Türkgücü Ulm mit 1:0 durch, der SV Mietingen gewann sein Heimspiel gegen den TSV Riedlingen mit demselben Ergebnis. Beide Mannschaften mussten zum Auftakt keinen Gegentreffer hinnehmen und entschieden enge Partien mit großer Konsequenz für sich. Gerade deshalb verspricht das direkte Duell eine interessante Standortbestimmung. Für Laupheim wie für Mietingen bietet sich nun die Gelegenheit, den gelungenen Auftakt unmittelbar zu bestätigen.

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Der TSV Riedlingen und der TSV Neu-Ulm stehen nach zwei völlig unterschiedlichen Auftaktniederlagen vor demselben Ziel: dem ersten Erfolg der neuen Saison. Riedlingen verlor beim SV Mietingen knapp mit 0:1, während Neu-Ulm beim wilden 3:4 gegen Aufsteiger TSV Eschach zwar drei Treffer erzielte, dafür aber vier Gegentore hinnehmen musste. Gerade dieser Gegensatz macht das Duell zu einer der reizvolleren Begegnungen des Samstags.

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Der Auftritt des TSV Eschach beim 4:3 in Neu-Ulm war eines der Ausrufezeichen des ersten Spieltags, nun folgt für den Aufsteiger mit dem FV Rot-Weiß Weiler unmittelbar die nächste Bewährungsprobe. Weiler startete mit einem kontrollierten 2:0 gegen den FC Mengen und bestätigte damit zunächst die Stärke, die den Verein bereits in der vergangenen Saison ausgezeichnet hatte. Eschach kann nun vor eigenem Publikum zeigen, welchen Wert der furiose Auftaktsieg tatsächlich besitzt, während Weiler seine erste souveräne Vorstellung bestätigen will.

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Für den FC Mengen folgt auf das 0:2 beim FV Rot-Weiß Weiler gleich die nächste anspruchsvolle Aufgabe: Der Aufsteiger empfängt mit dem SSV Ehingen-Süd den Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg. Ehingen-Süd musste zum Auftakt gegen den SV Reinstetten kämpfen, setzte sich am Ende aber mit 3:2 durch und reist entsprechend mit einem Erfolgserlebnis nach Mengen. Für die Gastgeber geht es darum, nach dem schwierigen Landesliga-Einstand vor eigenem Publikum eine Reaktion zu zeigen. Ehingen-Süd kann dagegen mit einem zweiten Sieg seinen gelungenen Neustart nach dem Abstieg fortsetzen.

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Sa., 22.08.2026, 15:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten TSV Ummendorf Ummendorf 15:30 PUSH



Der SV Reinstetten kehrt nach der knappen 2:3-Niederlage beim SSV Ehingen-Süd vor eigenem Publikum auf den Platz zurück und empfängt Aufsteiger TSV Ummendorf zum Derby. Auch Ummendorf blieb am ersten Spieltag ohne Punkt und musste sich dem FC Wangen mit 1:3 geschlagen geben. Beide Mannschaften haben damit bereits Tore erzielt, konnten ihre Auftaktpartien aber nicht auf ihre Seite ziehen. Am Samstag bietet sich für Reinstetten wie für Ummendorf die frühe Chance, den ersten Rückschlag der Saison unmittelbar zu korrigieren.

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Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr FC Wangen Wangen SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 14:00 PUSH



Der FC Wangen hat beim 3:1 gegen Aufsteiger TSV Ummendorf bereits am ersten Spieltag gezeigt, dass seine Offensive früh in der Saison Wirkung entfalten kann. Nun wartet mit der SSG Ulm 99 ein Gegner, der zuletzt 1:1 gegen den FC Blaubeuren spielte. Wangen darf sich auf dem eigenen Platz auf einen Gegner einstellen, der in der vergangenen Saison zu den stärkeren Mannschaften der Staffel gehörte. Für beide Teams ist das direkte Duell ein früher Gradmesser dafür, wie belastbar der jeweilige Saisonstart tatsächlich war.





