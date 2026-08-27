Eschach fordert Ehingen-Süd zum Spitzenspiel, Mengen in Reinstetten Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht aller Partien des 3. Spieltags von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Vor dem dritten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 4 stehen drei Mannschaften ohne Punktverlust an der Spitze. Aufsteiger TSV Eschach, SSV Ehingen-Süd und SV Mietingen haben ihre ersten beiden Partien gewonnen und jeweils sechs Punkte gesammelt. Dahinter folgen der FC Blaubeuren und die SSG Ulm 99 mit jeweils vier Zählern und ebenfalls noch ohne Niederlage. Besonders im Blickpunkt steht das direkte Duell zwischen Ehingen-Süd und Eschach. Am Tabellenende warten Aufsteiger SC Türkgücü Ulm, TSV Riedlingen, Aufsteiger FC Mengen und SV Reinstetten noch auf den ersten Punkt. Alle 16 Mannschaften haben zwei Spiele absolviert, die Tabelle ist damit unmittelbar vergleichbar, nach erst zwei Spieltagen aber noch eine frühe Momentaufnahme.

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Morgen, 18:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Wangen Wangen 18:30 live PUSH

Der TSV 1889 Buch steht nach zwei Spielen bei drei Punkten und 1:2 Toren auf Rang zwölf. Zuletzt verlor Buch beim FC Blaubeuren mit 0:2. Nach dem Rückstand in der 15. Minute fiel unmittelbar nach der Pause das zweite Gegentor durch ein Eigentor von Julian Kurz. Auch der FC Wangen hat drei Punkte, steht mit 4:3 Toren aber auf Rang acht. Zuletzt verlor Wangen gegen die SSG Ulm 99 mit 1:2. Nach einem 0:2 gelang erst in der 90.+2 Minute der Anschlusstreffer. Simon Wetzel sah laut den vorliegenden Angaben in der 94. Minute nach dem Spiel wegen Meckerns Rot. Beide Teams gehen damit nach ihrer jeweils ersten Saisonniederlage in das direkte Duell.

Der FV Rot-Weiß Weiler hat nach zwei Spielen drei Punkte und ein ausgeglichenes Torverhältnis von 2:2. Zuletzt verlor Weiler beim Aufsteiger TSV Eschach mit 0:2. Der zweite Gegentreffer fiel in der 75. Minute per Foulelfmeter. Der TSV Riedlingen wartet nach zwei Niederlagen noch auf seinen ersten Punkt und steht mit 1:4 Toren auf Rang 14. Beim jüngsten 1:3 gegen den TSV Neu-Ulm geriet Riedlingen bereits nach 14 Minuten mit 0:2 in Rückstand, verkürzte zwei Minuten später, kassierte in der 80. Minute aber noch das dritte Gegentor. Weiler versucht damit, auf seine erste Niederlage zu reagieren, Riedlingen sucht den ersten Zähler.

Der TSV Neu-Ulm feierte am zweiten Spieltag seinen ersten Sieg und steht nun mit drei Punkten und 6:5 Toren auf Rang sieben. Beim TSV Riedlingen gewann Neu-Ulm mit 3:1. Zwei frühe Treffer brachten die Mannschaft bereits nach 14 Minuten mit 2:0 in Führung; nach dem schnellen Anschluss fiel die endgültige Entscheidung in der 80. Minute. Auch der FV Olympia Laupheim steht bei drei Punkten. Zuletzt verlor Laupheim gegen den SV Mietingen mit 1:2, obwohl die Mannschaft seit der 27. Minute geführt hatte. Mietingen glich in der 70. Minute per Foulelfmeter aus und drehte die Begegnung in der 82. Minute. Beide Teams weisen nach zwei Spielen jeweils einen Sieg und eine Niederlage auf.

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr SV Reinstetten Reinstetten FC Mengen Mengen 15:30 PUSH

Am Tabellenende kommt es zum direkten Duell zweier noch punktloser Mannschaften. Der SV Reinstetten steht nach zwei Niederlagen und 2:7 Toren auf Rang 16. Zuletzt verlor Reinstetten gegen Aufsteiger TSV Ummendorf mit 0:4. Nach einem frühen Gegentor fielen drei weitere Treffer in der Schlussphase; Leon Reiner sah in der 79. Minute wegen einer Notbremse Gelb-Rot. Aufsteiger FC Mengen ist mit ebenfalls null Punkten und 1:5 Toren Vorletzter. Beim jüngsten 1:3 gegen den SSV Ehingen-Süd gelang Mengen noch der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe Ehingen-Süd in der zweiten Hälfte zweimal traf. Damit bietet das direkte Treffen beiden Mannschaften die Gelegenheit, erstmals in dieser Saison zu punkten.

Es ist das direkte Duell zweier Spitzenreiter. Der SSV Ehingen-Süd und Aufsteiger TSV Eschach haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen und stehen mit jeweils sechs Punkten und identischen 6:3 Toren ganz oben. Eschach wird auf Rang eins, Ehingen-Süd auf Rang zwei geführt. Ehingen-Süd gewann zuletzt beim Aufsteiger FC Mengen mit 3:1. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 erzielte die Mannschaft in der zweiten Hälfte zwei weitere Treffer. Eschach setzte sich gegen den FV Rot-Weiß Weiler mit 2:0 durch und blieb dabei erstmals ohne Gegentor. Nach nur zwei Spieltagen verbietet sich eine weitreichende Bewertung, das direkte Treffen zweier verlustpunktfreier Teams sticht dennoch aus dem Spieltag heraus.

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr TSV Ummendorf Ummendorf SSG Ulm 99 SSG Ulm 99 15:30 PUSH

Aufsteiger TSV Ummendorf meldete sich nach seiner Auftaktniederlage mit einem deutlichen 4:0 beim SV Reinstetten zurück. Ummendorf führte bereits nach fünf Minuten, entschied die Partie aber vor allem in der Schlussphase mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten. Mit drei Punkten und 5:3 Toren steht der TSV auf Rang sechs. Die SSG Ulm 99 ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen und kommt auf vier Punkte und 3:2 Tore. Zuletzt gewann Ulm mit 2:1 beim FC Wangen. Nach einer 2:0-Führung musste die SSG erst in der 90.+2 Minute den Anschlusstreffer hinnehmen. Damit trifft Ummendorf nach seinem klaren ersten Sieg auf eines der fünf bislang ungeschlagenen Teams.

Aufsteiger SC Türkgücü Ulm wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt. Zwei Niederlagen und 1:3 Tore bedeuten Rang 13. Zuletzt verlor Türkgücü beim TSV Heimenkirch mit 1:2. Nach dem Rückstand gelang nur zwei Minuten später der Ausgleich, ehe Heimenkirch in der 80. Minute den Siegtreffer erzielte. Der FC Blaubeuren ist dagegen nach zwei Spielen noch ungeschlagen und steht mit vier Punkten und 3:1 Toren auf Rang vier. Zuletzt gewann Blaubeuren gegen den TSV 1889 Buch mit 2:0. Die Führung fiel bereits in der 15. Minute, kurz nach der Pause erhöhte ein Eigentor auf 2:0. Türkgücü sucht damit die ersten Punkte, Blaubeuren will seinen ungeschlagenen Start fortsetzen.

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV Heimenkirch Heimenkirch 15:30 live PUSH