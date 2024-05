Eschach entführt glücklich die 3 Punkte.

Bei sommerlichen Temperaturen lud die SG Hohenstadt/Untergröningen zum Derby am Tag der Arbeit ein. Zu Beginn schoben beide Teams den Ball durch die Reihen. Jannik Bauer machte diesem hin und her Geschiebe ein Ende in Minute 15: dieser war sträflich frei und schob den Ball flach ins Tor aus kurzer Distanz. Marco Klotzbücher wollte direkt antworten, doch der traf nur das Außennetz. Die Abstiegsbedrohten Gäste zeigten sich von der besten Seite, was sich auch auf die zunehmend bessere Spielanlage auswirkte. Die Hausherren waren bis dato viel zu harmlos und verloren zu schnell und einfach den Ball. Nach einem ewigen Geplänkel im Mittelfeld war es wieder die SGHU durch Marco Klotzbücher mit dem Ausgleichsversuch aus Distanz, doch der landete knapp neben dem Pfosten in der 34 Minute. Nur eine Zeigerumdrehung später legte Jannik Bürgel ein sehenswertes Solo hin und schob trocken zum Ausgleich ein.

Sichtlich war die SGHU nun mit vollem Einsatz auf dem Platz und kreierte sich Chancen durch Akin oder Tielesch, doch die gewünschte Führung blieb aus. Die Hausherren gaben bis zum Pausenpfiff den Ton an und der FC kam nicht mehr annähernd über die Mittellinie.



Die SGHU machte ab der 50sten Minute da weiter, wo man vor der Pause aufgehört hatte durch einen Doppelschlag in der 50 und 52 Minute. Erst war es Jannik Bürgel, der souverän ein Querpass verwertete und im nächsten Moment, als Eschach noch von der Rolle war, schraubte Marco Klotzbücher das Ergebnis kurzerhand auf 3:1. Jetzt dachten die Zuschauer, dass es das nun war mit dem FC, so dachten auch die Hausherren, welche aber eines Besseren belehrt wurden: Jannik Bauer schlängelte sich durch die SGHU Hintermänner durch und machte in Minute 54 den Anschlusstreffer.



In der 61 Minute flog der Eschacher Trainer mit Rot vom Platz, was keiner der Anwesenden Zuschauer nachvollziehen konnte. Dieser beschwerte sich lautstark wegen einer Entscheidung des Unparteiischen. Daraufhin unterbrach der Unparteiische die Begegnung da Berreth sich nicht beruhigte.



Nach Wiederanpfiff war Eschach direkt wieder am Start und machte den Ausgleich durch Stefan Bellendorf in Minute 63, als sich dieser sehr schön behauptete, schob er flach ein am langen Pfosten. Der Ausgleich war folgerichtig und verdient, da die SGHU wiedermal erschreckend nachließ.



Folgend verlangten beide Kontrahenten alles von sich ab, dies ging so bis zur 80 Minute. Jannik Bauer schlug eine Ecke in die Box und SG-Keeper Chmielewski wollte diesen aus der Luft holen aber drückte den Ball sich selbst ins Netz. Eschach hatte nun den Siegeswillen und die SG kreierte sich zwar gute Aktionen doch der ersehnte Ausgleich blieb aus. So gewinnt Eschach am Ende ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.





Torfolge: 0:1 Jannik Bauer 15', 1:1 Jannik Bürgel 35', 2:1 Jannik Bürgel 50', 3:1 Marco Klotzbücher 52', 3:2 Jannik Bauer 54', 3:3 Stefan Bellendorf 63', 3:4 Huber Chmielewski (ET) 80'.