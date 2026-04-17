Eschach empfängt Bad Waldsee, Oberzell ist in Baindt zu Gast

Der SV Baindt empfängt den Tabellenzweiten in einer Partie, die für beide Seiten richtungsweisend werden kann. Baindt kommt nach der überraschend klaren 0:4-Niederlage beim FC Leutkirch unter Zugzwang, während Oberzell nach dem späten 2:1 gegen den FC Dostluk Friedrichshafen weiter dicht an der Spitze bleibt. Das Hinspiel gewann Oberzell mit 3:2. In der Tabelle trennen beide Mannschaften neun Punkte: Oberzell ist mit 48 Zählern Zweiter, Baindt mit 39 Punkten Sechster. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00 PUSH



Der VfL Brochenzell geht mit breiter Brust in dieses Heimspiel, nachdem die Mannschaft im Nachholspiel den FV Ravensburg II mit 4:1 besiegt hat. Der FC Leutkirch reist allerdings ebenfalls mit Rückenwind an, denn das 4:0 gegen den SV Baindt war eine der Überraschungen des vergangenen Spieltags. Schon das Hinspiel gewann Brochenzell knapp mit 2:1, und auch diesmal spricht die Tabelle eher für die Gastgeber. Brochenzell steht mit 43 Punkten auf Rang vier, Leutkirch ist trotz des Achtungserfolgs mit 17 Punkten weiter 16.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Zwischen dem TSV Meckenbeuren und dem SV Vogt deutet vieles auf ein offenes Spiel hin, da beide Mannschaften in Reichweite zueinander liegen. Meckenbeuren verlor zuletzt bei der SGM Unterzeil/Seibranz mit 1:2, während Vogt mit dem 2:1 gegen den VfL Brochenzell ein starkes Signal setzte. Das Hinspiel gewann Meckenbeuren mit 2:1 in Vogt. In der Tabelle liegt Meckenbeuren mit 30 Punkten auf Rang zehn, Vogt folgt mit 31 Punkten direkt davor auf Platz neun.

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Die TSG Ailingen erwartet mit dem SV Maierhöfen/Grünenbach einen Gegner aus der Spitzengruppe, und genau darin liegt der Reiz dieser Begegnung. Ailingen sammelte zuletzt mit dem 2:0 in Tettnang weitere Punkte und setzte seinen Lauf fort, während Maierhöfen/Grünenbach am vergangenen regulären Spieltag beim 2:2 gegen Tettnang Punkte liegen ließ. Das Hinspiel entschied Maierhöfen/Grünenbach mit 1:0 für sich. Maierhöfen/Grünenbach ist mit 43 Punkten Dritter, Ailingen mit 37 Punkten Siebter.

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Der FV Ravensburg II will nach dem 1:4 im Nachholspiel beim VfL Brochenzell eine schnelle Antwort geben. Der TSV Tettnang reist nach dem 0:2 gegen die TSG Ailingen ebenfalls an, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Das Hinspiel gewann Ravensburg II mit 3:1. In der Tabelle is Ravensburg II ist Achter mit 37 Punkten, Tettnang Zwölfter mit 29 Punkten, allerdings mit weniger absolvierten Partien.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten SV Bergatreute Bergatreute 15:00 PUSH



Dieses Duell in der unteren Tabellenhälfte könnte für Spannung sorgen, weil beide Mannschaften nach Niederlagen Antworten liefern müssen. Weingarten unterlag zuletzt beim FV Bad Waldsee mit 0:1, Bergatreute verlor daheim gegen den FV Ravensburg II mit 0:1. Das Hinspiel entschied Bergatreute mit 4:1 für sich, doch die aktuelle Verfassung beider Teams lässt eher ein enges Spiel erwarten. Weingarten steht mit 29 Punkten auf Rang elf, Bergatreute mit 28 Punkten auf Platz 13 und damit nur knapp dahinter.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH



Der Tabellenführer empfängt das Schlusslicht. Eschach führt die Liga mit 51 Punkten an und gewann zuletzt klar mit 3:0 gegen Aichstetten , Bad Waldsee ist mit 13 Punkten Letzter, hat aber durch das 1:0 gegen Weingarten neues Selbstvertrauen getankt. Das Hinspiel gewann Bad Waldsee überraschend mit 2:1, womit Eschach nun nicht nur die Pflichtpunkte, sondern auch eine sportliche Antwort im Blick haben dürfte. Für beide Mannschaften ist die Bedeutung klar: Eschach möchte die Spitze verteidigen, Bad Waldsee kämpft ums Überleben.

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So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Aichstetten Aichstetten 15:00 PUSH

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Im Tabellenkeller steht ein direktes Duell an, das für beide Vereine enorme Bedeutung besitzt. Der FC Dostluk Friedrichshafen zeigte sich zuletzt bei der knappen 1:2-Niederlage in Oberzell über weite Strecken konkurrenzfähig, während der SV Aichstetten mit 27 Punkten weiter knapp über den direkten Abstiegsplätzen steht. Das Hinspiel gewann Aichstetten mit 3:1. Dostluk ist mit 21 Punkten Fünfzehnter und braucht dringend Zählbares, um den Abstand nach oben nicht größer werden zu lassen.





