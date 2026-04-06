Eschach behauptet sich im Spitzenspiel, Brochenzell gewinnt 3:0

Im Topspiel setzte der Tabellenführer ein deutliches Signal und bezwang den Zweiten SV Oberzell mit 4:1. Marius Sauter brachte den TSV Eschach in der 39. Minute in Führung, Pascal Ungemach erhöhte unmittelbar nach der Pause auf 2:0 (46.). Finn Tolkmitt legte zu Beginn der 2. Halbzeit das 3:0 nach (54.), ehe Simon Roth für den SV Oberzell in der 57. Minute verkürzte und Max Bröhm in der 82. Minute den Schlusspunkt zum 4:1 setzte. Mit nun 48 Punkten festigt Eschach Rang eins, während Oberzell bei 45 Punkten bleibt und im Aufstiegsrennen einen Rückschlag hinnehmen muss. ---



Der FC Dostluk Friedrichshafen rang den Tabellensechzehnten FC Leutkirch in einem Spiel mit mit 2:1 nieder. Alessio Genua traf schon in der 5. Minute zum 1:0, Leutkirch glich erst in der 87. Minute durch Fisnik Bajram zum 1:1 aus, ehe Dobrisav Sijakovic in der 90.+4 Minute doch noch den Siegtreffer für dei Gastgeber erzielte. Für Dostluk ist der Erfolg in der Abstiegszone von großem Wert, weil der Aufsteiger sich damit auf 24 Punkte verbessern kann, während Leutkirch als Vorletzter der Tabelle weiter tief im Abstiegskampf feststeckt.

---



Der SV Baindt hat seine starke Saison mit einem 3:1 gegen den SV Vogt untermauert und den Druck auf die Teams vor ihm erhöht. Jan Fischer traf in der 39. Minute zum 1:0, Elias Elshani glich in der 62. Minute für den SV Vogt aus, doch Max Kretzer stellte in der 68. Minute die Führung wieder her, bevor Jan Fischer in der 90.+6 Minute entschied. Baindt verbessert sich mit nun 42 Punkten auf Rang, während Vogt auf Rang 12 bei 28 Punkten bleibt und nur noch einen Zähler von der Abstiegszone entfernt ist.

----



Der VfL Brochenzell gewann das Verfolgerduell gegen die SGM Unterzeil/Seibranz souverän mit 3:0 und nutzte damit die Chance, in der Spitzengruppe Boden gutzumachen. Maximilian Marschall eröffnete bereits in der 13. Minute, Marco Amann legte in der 27. Minute nach und Elvedin Lekovic machte in der 82. Minute alles klar. Brochenzell klettert mit 43 Punkten auf Platz vier, während Unterzeil/Seibranz bei 38 Punkten einen Dämpfer im Rennen um die vorderen Plätze hinnehmen musste und nun Rang sechs belegt.

----



Im Duell zwischen Maierhöfen und Tettnang gab es keinen Sieger, dafür aber vier Tore schon vor der Pause. Nils Maurer brachte den TSV Tettnang in der 6. Minute in Führung, Elias Metzger glich in der 14. Minute aus, Maurer traf in der 28. Minute erneut zum 1:2, ehe Sebastian Odemer in der 45. Minute zum 2:2-Endstand traf. Für den SV Maierhöfen/Grünenbach (44 Punkte, Rang drei) ist das Remis im Kampf um die Meisterschaft etwas zu wenig, während Tettnang ein Punkt mitnimmt und auf Platz 11 steht.

---



Die TSG Ailingen und der SV Bergatreute lieferten sich zunächst einen wilden Schlagabtausch, ehe die Gastgeber mit ihrer Offensivwucht davonzogen. Noah Hecht traf in der 3. Minute zum 0:1 Ailingen, Jannis Kohler glich in der 7. Minute aus, Ömer Faruk Avci dreht in der 43. Minute die Partie auf 2:1, doch Ousman Cham antwortete in der 45. Minute mit dem 2:2. Die zweite Halbzeit gehört dann der TSG: Jannis Kohler (66.), Ömer Faruk Avci (80.) und Malik Tepes (90.+4) machten den 5:2-Erfolg perfekt. Ailingen bleibt nun mit 37 Punkten auf Platz sieben das Team der Rückrunde (6 Siege in Folge), während Bergatreute sich mit 28 Punkten nicht von der gefährlichen Zone absetzten kann.

---



Der FV Ravensburg II drehte ein lange unbequemes Heimspiel gegen den Tabellenletzten FV Bad Waldsee noch spät und gewann mit 2:1. Pascal Stokic brachte Bad Waldsee per Foulelfmeter in der 27. Minute in Führung, Paul Schwarz glich in der 69. Minute aus und Philip Zimmermann traf in der 88. Minute zum späten Sieg vor 110 Zuschauer im Derby. Ravensburg II hat nun 37 Zähler auf dem Konto und belegt Rang acht, während Bad Waldsee weiter auf Platz 17 festhängt.

---



Der SV Aichstetten landete im Tabellenkeller einen Sieg und gewann beim SV Weingarten mit 3:1. Oliver Herrmann schockte die Gastgeber früh in der 4. Minute, Sebastian Zeh erhöhte in der 17. Minute auf 0:2. David Kuhnt verkürzte zwar in der 33. Minute, doch Torsten Gehring stellte in der 75. Minute den alten Abstand wieder her. Aichstetten verschafft sich damit im Abstiegskampf etwas Luft und rückt auf 27 Punkte vor (Platz 14) , während Weingarten bei 29 Punkten stehen bleibt und den Abstand nach unten nicht vergrößern konnte.





