ESC Rellinghausen will VfB Bottrop unter Druck setzen

Nach der Niederlage des VfB Bottrop im Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, gegen den ESC Rellinghausen ist es im Meisterschaftsrennen wieder richtig spannend geworden. Nur noch ein Punkt trennt die Kontrahenten. Der ESC hat bereits am Freitagabend die Chance, Bottrop unter Druck zu setzen. Die Voraussetzung dafür: Ein Sieg gegen den PSV Wesel. Der VfB ist am Sonntag beim VfB Speldorf gefordert. In Schlagdistanz bleiben der SV Scherpenberg und der SV Budberg. Diese Spiele stehen außerdem an.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - DJK Blau-Weiß Mintard
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Viktoria Goch
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Hamborn 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Speldorf
So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Kray - SV Budberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfB Bottrop - SG Essen-Schönebeck
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Sportfreunde Niederwenigern
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Budberg - SV Scherpenberg
So., 22.03.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - FC Kray
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Mülheimer FC 97
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - 1. FC Lintfort
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - ESC Rellinghausen
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - VfB Bottrop
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: