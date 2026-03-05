ESC Rellinghausen will VfB Bottrop unter Druck setzen

Der ESC Rellinghausen ist in Form. – Foto: Anton Wagener

Nach der Niederlage des VfB Bottrop im Topspiel der Landesliga, Gruppe 2, gegen den ESC Rellinghausen ist es im Meisterschaftsrennen wieder richtig spannend geworden. Nur noch ein Punkt trennt die Kontrahenten. Der ESC hat bereits am Freitagabend die Chance, Bottrop unter Druck zu setzen. Die Voraussetzung dafür: Ein Sieg gegen den PSV Wesel. Der VfB ist am Sonntag beim VfB Speldorf gefordert. In Schlagdistanz bleiben der SV Scherpenberg und der SV Budberg. Diese Spiele stehen außerdem an.