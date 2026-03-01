ESC Rellinghausen jubelt beim VfB Bottrop: Titelrennen eng wie nie

Der VfB Bottrop ist am Sonntag Topspiel-Gastgeber. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Mehr Topspiel geht nicht: Wenn sich am Sonntag um 15 Uhr in der Landesliga, Gruppe 2 der VfB Bottrop und der ESC Rellinghausen gegenüberstehen, kommt es zum Vergleich der beiden bislang besten Teams dieser Saison. Die Bottroper gehen dabei als Spitzenreiter in die Partie und können diese Position dank ihrer vier Punkte Vorsprung am Sonntag auch nicht einbüßen. Wir sind natürlich für Euch mit Livestream, FuPa.tv und Liveticker vor Ort. Den Stream könnt ihr gleich hier unterhalb anklicken, los geht es gegen 14.45 Uhr.

Allerdings haben die Gäste aus Essen den Rückstand am vorigen Wochenende auf eben diese vier Zähler verkürzt. Denn während der VfB Bottrop beim überraschenden 3:4 beim PSV Wesel seine erste Saisonniederlage überhaupt hinnehmen musste, siegte der ESC Rellinghausen souverän mit 5:0 gegen den VfB-Lokalrivalen Rhenania Bottrop. Sollte am Sonntag ein Auswärtserfolg beim Spitzenreiter gelingen, deutet sich ein geradezu dramatisches Aufstiegsrennen an.

Top-Duo auf Torejagd

Und nur einmal hat der ESC in acht Auswärtspartien dieser Saison den Platz als Verlierer verlassen - die Bottroper sollten also gewarnt sein. Allerdings ist die Heimbilanz des VfB absolut makellos. In zehn Partien gab die Mannschaft von Trainer Marco Hoffmann nicht einen einzigen Zähler ab, schoss dabei 38:11 Tore. Es darf also auf ein Spektakel gehofft werden, bei knapp vier Treffern im Schnitt. Die interne Torjägerliste wird dabei von einem Duo dominiert. René Biskup war bisher 17-mal erfolgreich (und das in nur 940 Einsatzminuten!), nur einen Treffer weniger hat Raphael Steinmetz vorzuweisen, über dessen Torgefährlichkeit man am Niederrhein ohnehin niemandem mehr etwas erzählen muss.

Eken bester ESC-Schütze

Bei den Gästen des ESC Rellinghausen sind die Tore weitaus verteilter erzielt worden. Im Team von Trainer Sascha Behnke ist Berkan Eken mit acht Treffern aktuell der Top-Schütze. Das alles dürfte aber kaum zählen, wenn es am Sonntag im Jahnstadion zum Duell kommt. Und wir hoffen, dass wir uns entweder am Platz sehen, oder ihr im Stream, Ticker oder bei FuPa.tv bei uns dabei seid. Den Livestream erreicht ihr bequem über den Liveticker, wo ihr auch gleich die Höhepunkte des Spiels bei FuPa.tv findet. Und ihr macht auch nichts falsch, wenn ihr den YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein abonniert, um auch künftig nichts zu verpassen.