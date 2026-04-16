ESC Rellinghausen eröffnet Aufstiegsrennen in Goch

Der ESC Rellinghausen ist am Freitag gefordert. – Foto: Markus Becker

Das Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga, Gruppe 2, spitzt sich zu. Mit dem ESC Rellinghausen spielt am Freitagabend der Dritte beim widererstarkten Aufsteiger Viktoria Goch. Ein Sieg ist dringend notwendig, will der ESC den Kontakt nach ganz oben halten. Am Samstag ist dann der SV Scherpenberg, seines Zeichen Tabellenzweiter, beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97 im Einsatz. Primus SV Budberg ist dann am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.