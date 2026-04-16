 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

ESC Rellinghausen eröffnet Aufstiegsrennen in Goch

Der ESC Rellinghausen tritt am Freitagabend bei Viktoria Goch an. Mit einem Sieg würden die Essener ihre Chancen auf den Aufstieg wahren.

von Marcel Eichholz · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Der ESC Rellinghausen ist am Freitag gefordert.
Der ESC Rellinghausen ist am Freitag gefordert. – Foto: Markus Becker

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Das Rennen um die Meisterschaft in der Landesliga, Gruppe 2, spitzt sich zu. Mit dem ESC Rellinghausen spielt am Freitagabend der Dritte beim widererstarkten Aufsteiger Viktoria Goch. Ein Sieg ist dringend notwendig, will der ESC den Kontakt nach ganz oben halten. Am Samstag ist dann der SV Scherpenberg, seines Zeichen Tabellenzweiter, beim abstiegsbedrohten Mülheimer FC 97 im Einsatz. Primus SV Budberg ist dann am Sonntag gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

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Rellinghausen in Goch unter Druck

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
20:00live

Scherpenberg will an Budberg heranrücken

Sa., 18.04.2026, 18:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
18:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FC Kray
FC KrayFC Kray
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
15:00

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
15:30

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
15:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00

So., 19.04.2026, 16:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
16:15

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - FC Kray
So., 26.04.26 15:00 Uhr PSV Wesel - Sportfreunde Hamborn 07
So., 26.04.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Budberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer FC 97
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - Viktoria Goch
So., 26.04.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - SC Werden-Heidhausen

30. Spieltag
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
Fr., 01.05.26 16:00 Uhr SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Budberg - VfB Speldorf
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
So., 03.05.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop

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