ESC Rellinghausen bringt knappen Erfolg zum Finaleinzug über die Zeit

Bünyamin Sahin (re.) erzielte den ersten Treffer der Partie. – Foto: Markus Becker

Der ESC Rellinghausen behauptete sich im ersten Halbfinale. Der Landesliga-Aufstiegsanwärter hätte über den gesamten Spielverlauf klare Vorteile in Sachen Ballbesitz, geriet zum Schluss aber noch ins Zittern.

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SC Werden-Heidhausen- ESC Rellinghausen

Der ESC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, versuchte über Ballzirkulationen Lücken im gegnerischen Abwehrverbund zu reißen. Werden-Heidhausen beschränkte sich zunächst auf die eigene Defensivarbeit und lauerte auf Konter. Auf diese Weise isolierten sich die beiden Teams größtenteils. Klare Tormöglichkeiten blieben lange aus. Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wagten sich die Hausherren auch immer wieder aus der eigenen Deckung und ins Offensivspiel.

Linus Thamm schoss Keeper Fabrice Haller aus vielversprechender Position im Strafraum zunächst in die Arme (23.), wenig später kratzte Haller den noch besser platzierten Abschluss aus dem Kreuzeck (38.). Das Tor fiel stattdessen auf der anderen Seite. Ein Querpass landete bei Bünyamin Sahin, der nicht lange fackelte und mit einem wuchtigen Abschluss an die Unterkante der Latte die Führung besorgte (41.). Nach dem Seitenwechsel zunächst ein ähnliches Bild: Feldvorteile gehörten dem ESC, der dabei aber auch nur gelegentlich in die entscheidenden Gefahrenzone vorstieß. Wie zum Beispiel nach knapp einer Stunde. Nach Steckpass auf Malik Tchalawou verwandelte dieser zum 2:0 (56.).

In der Folge schien es, als würde die Partie allmählich austrudeln, doch Werden-Heidhausen bäumte sich in der Schlussphase noch einmal auf. Zunächst verhinderte Haller mit einer weiteren herausragenden Parade - diesmal gegen Reo Yoda (76.) - den Anschlusstreffer. Die Hausherren gingen mehr ins Risiko und wurden spät belohnt. Ein Kopfball von Jamal Werner fiel ins lange Eck - nur noch 1:2 (90.). Zu dem Zeitpunkt war aber schon die Nachspielzeit angebrochen. Eine strittige Szene hatte das Aufeinandertreffen dennoch parat. Der eingewechselte Niklas Circovic hatte im Strafraum nur noch den gegnerischen Torhüter vor sich, wurde vor einem Schussversuch aber von hinten umgerempelt. Der Pfiff des Unparteiischen blieb jedoch aus. Schlussendlich brachte der ESC die Partie mit der ein oder anderen stressbedingten Schweißperle über die Zeit.

SC Werden-Heidhausen – ESC Rellinghausen 1:2

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Heiko Wirtz, Jakob Schneider (61. Max Richter), Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald, Christfired Chisom Emmanuele (72. Niklas Cirkovic), Tobias Alexander Jerghoff (61. Antoine Pierre Feld), Linus Thamm, Padra Peyvandi, Reo Yoda (86. Jamal Daniel Werner), Justus Morten Becker (72. Moritz Alexander Stöber) - Trainer: Danny Konietzko

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Kamil Poznanski, Yaw Osei Awuah (87. Tom Holz), Malik Tchalawou, Luka Bosnjak, Maurice Muschalik, Edisher Ugrekhelidze (78. Raul Vazquez Maldonado), Berkan Eken (73. Can Funke) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Timur-Kaan Özcelik (Essen ) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Bünyamin Sahin (41.), 0:2 Malik Tchalawou (56.), 1:2 Jamal Daniel Werner (90.)

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FC Kray- SG Essen-Schönebeck