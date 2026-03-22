ESC Preußen feiert Sieg im Kellerspiel, Türkiyemspor verteidigt Spitze

Der SC Türkiyemspor Essen setzte sich knapp mit 4:3 beim FC Saloniki Essen durch. Emre Ayan traf doppelt beim Erfolg des Spitzenreiters (4., 29.), während Onur Caparlar (34.) und Burak Bayram (58.) jeweils einfach trafen. Für den Gastgeber trafen Georgios Sevastidis (9.), Christos Tsikrikas (45.) und Robert Onochie Ukuta (54.). Trotz einer starken Leistung blieb der FC ohne Punkte. Türkiyemspor verteidigte derweil die Tabellenführung.

AL-ARZ Essen wurde der Favoritenrolle gerecht und blieb mit einem 4:1-Sieg am Liga-Primus dran. Khaled El-Zein (39.), Mohamed El-Zein (75.), Issa Allouche (79.) und Joel Lombardi (89.) tüteten den Heimerfolg ein. Marc Enger traf in der 7. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2 der Gäste, die durch die Pleite weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld verblieben.

Die DJK SG Altenessen setzte den Siegeslauf auch gegen den FC Stoppenberg fort. Das goldene Tor erzielte Samuel Karaqi in der 58. Minute. Altenessen blieb somit in Reichweite zu den oberen drei Plätzen. Der FC rutschte derweil auf Platz sieben ab.

Justin-Marcus Michels brachte die SpVg Schonnebeck II in Führung (25.), bevor Luca Klimmeck zum 1:1 ausglich (44.). Kjell Kaufmann drehte die Partie in der 55. Minute zugunsten der Hausherren, bis Ayman El Hany durch einen Doppelpack (75., 83.) den Auswärtserfolg der SpVg klar machte. Die Essener verpassten einen wichtigen Punktgewinn im Keller, Schonnebeck erobert Rang sechs.

Die SG Essen-Schönebeck hatte keine Probleme gegen die Sportfreunde Altenessen und siegte klar mit 6:0. Fadi Ismail (9., 35.), Paul Thumulla (17.), Sebastian Bodwell (19.), Tim Keuter (21.) und Leonard Okeh trafen beim Heimsieg. Bereits zur Halbzeitpause führten die Gastgeber mit 5:0. Die Sportfreunde fielen durch die Pleite auf den 13. Platz zurück.

Nico Labenz (56.) und Eren Gürses (60.) brachten die Hausherren auf die Siegerstraße. Der 1:2-Anschlusstreffer von Christoph Jügel (80.) änderte nichts mehr am wichtigen Heimerfolg des FC Karnap, der sich somit Luft im Tabellenkeller verschaffte. RuWa Dellwig blieb auf Rang acht.

Die Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1 Essen

Spieldaten:

FC Karnap 07/27 – RuWa Dellwig 2:1

FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Dogan Kandur, Emir-Berk Gürses (61. Alp Ezici), Tarik Eren, Eric Schweers, Fatih Kandur, Eren Gürses (69. Franko Krystek), Michel-Pascal Fischer, Edwin Kraft, Bela de Groat, Nico Labenz - Trainer: Björn Neumann - Co-Trainer: Markus Erlebach - Co-Trainer: Timo Bruhnke

RuWa Dellwig: Jan Heinrich, Christian Janßen (64. Mehul Malhatra), Leon Bolmatis, Christian Szopa, Rupeshwar Arumugam, Uassim Hadi Ismail Sslo (77. Ibrahim Ajarra), Christoph Jügel, Bünyamin Yigit, Timo Lindemann, Parham Nasrollahzadeh Jirandehi, Julian Mali (70. Ismail Cördük) - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz

Schiedsrichter: Tayfur Kacmazoglu - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Nico Labenz (56.), 2:0 Eren Gürses (60.), 2:1 Christoph Jügel (80.)

FC Saloniki Essen – Türkiyemspor Essen 3:4

FC Saloniki Essen: Thomas Richter, Pascal Mitrentsis, Christos Tsikrikas, Evangelos Akrivos, Georgios Meladinis, Atif Bhatti (83. Anthony Karagiannidis), Jude Chinonso Obiezu, Georgios Sevastidis (71. Dhia Eddine Agrebaoui), Charles Nnami, Athanassios Tegos (86. Jannis Apostolidis), Nicolaus Mintzas (46. Robert Onochie Ukuta) - Trainer: Niko Andreadakis

Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar (58. Cemal Saat), Poyraz-Can Sahin (65. Calvin Möser), Ivan Wetshemungu, Ryoya Aota (13. Vitalij Nazarov), Hussein Zeaiter (73. Avdulj Kasumov), Emre Ayan (53. Komlan Agbégniadan), Özgür Akcapinar - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan

Schiedsrichter: Thomas Krüger (Essemn) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Emre Ayan (4.), 1:1 Georgios Sevastidis (9.), 1:2 Emre Ayan (29.), 1:3 Onur Caparlar (34.), 2:3 Christos Tsikrikas (45.), 3:3 Robert Onochie Ukuta (54.), 3:4 Burak Bayram (58.)

SG Essen-Schönebeck II – Sportfreunde Altenessen 6:0

SG Essen-Schönebeck II: Filip Schubert, Tim Keuter (46. Erik Thurm), Leonard Okeh, Johann Müller, Fynn Alexander Schröder (63. Younes Boumoungar), Jacob Max Bojarzin, Fadi Ismail, Nikita Senk (65. Umut Akpolat), Paul Leon Thumulla (63. Dario Nagel), Daniel Wibbe (46. Luca-Fabio Darowski), Sebastian Bodwell - Trainer: Silvain Wirkus

Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Florijan Muharemi (29. Michel-Pascal Roskowski), Fadi Saado, Olsencan Erdogan (70. Jan Malinowski), Alie Mansaray, Issa Fakhro (63. Tom Reinke), Levent Nalbant (70. Luca Simon), Carlos Ngounou Happy, Obada Sarmini (46. Isa Sahoneg Touray), Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Fadi Ismail (9.), 2:0 Paul Leon Thumulla (17.), 3:0 Sebastian Bodwell (19.), 4:0 Tim Keuter (21.), 5:0 Fadi Ismail (35.), 6:0 Leonard Okeh (71.)

Essener SC Preußen – DKSV Helene Essen 4:2

Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Joel Schulten, Yaroslav Verych, Tayfun Zmudzinski (85. Ramadan Simmo), Robert Golley (80. Recep Erdogmus), Kevin Pascal Hansen, Volodymyr Buzeniuk (58. Jefferson Nguelwwu Nono), Benjamin Kapic, Michael-Detlef Andres (68. Eren Akdogan), Efdal Gelin, Willliam Chinedou Tahir Sener (87. Noel Greve) - Trainer: Manfred Schröder

DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Adrian Beqiri, Mohamed Essbai, Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp, Hasan Akcakaya, Sipan Akkus (60. Achmed Omayrat), Halil Kilicalp, Azad Kilicalp, Welat Er - Trainer: Ferhat Dogan

Schiedsrichter: Dennis Schröpfer - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Benjamin Kapic (16.), 2:0 Willliam Chinedou Tahir Sener (28.), 3:0 Tayfun Zmudzinski (80.), 4:1 Benjamin Kapic (90.), 3:1 Hasan Akcakaya (90.), 4:2 Halil Kilicalp (90.)

AL-ARZ Libanon – SuS Haarzopf II 4:1

AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Hassan Madani, Fabio Minino, Khaled El-Zein, Mounir Khodr (78. Joel Lombardi), Lars Anhalt (64. Lindon Nuvaga Sanjela), Kim Dedek (64. Antonio Lombardi), Bilal Abdallah (69. Issa Allouche), Mohammed Mustapha, Evangelos Mitsiotis (64. Ahrif Wendt), Mohamed El-Zein - Trainer: Ibrahim Ramadan

SuS Haarzopf II: Robin Oberscheidt, Nils Zander (61. Tim Seidel), David Strahler, Timo Patelschick (46. Julian Dusy), Benjamin Käsch, Marlon Paul Keller, Ole Husemeyer (82. Simon Streich), Sebastian Hoffmann, Daniel Conti, Fabian Sörries, Domenik Burggraf (73. Marc Enger) - Trainer: Kevin Lehnhoff

Schiedsrichter: Tahsin Taskin (Essen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Khaled El-Zein (39.), 2:0 Mohamed El-Zein (41.), 2:1 Marc Enger (75.), 3:1 Issa Allouche (79.), 4:1 Joel Lombardi (89.)

TuSEM Essen 1926 II – SpVg Schonnebeck II 2:3

TuSEM Essen 1926 II: David Nicolas Capellaro (79. Sören Tomalla), Fabio Caterisano (79. Rabii Afli), Maximilian Porwollik, Patrick Caspari, Jakob Groß, Luca Alexander Klimmeck, Jonas Strothe, Kjell Kaufmann, Giacomo Caterisano (77. Pedro Shamon), Vincent Louis Eickholt, Marius Kanter - Trainer: Thomas Graf

SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Marcel Michel Deszer (46. Leotrim Kryeziu), Florian Schilling, Liron Jason Oteng-Adjei, Marcel Große-Beck (46. Max Winkel), Philipp Mayer, Leon Rücker, Bekir Kozak, Arkadiusz Brenk, Justin-Marcus Michels (71. Ayman El Hany), Leonal Nkansah - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Justin-Marcus Michels (25.), 1:1 Luca Alexander Klimmeck (44.), 2:1 Kjell Kaufmann (55.), 2:2 Ayman El Hany (75.), 2:3 Ayman El Hany (83.)

DJK SG Altenessen – FC Stoppenberg 1:0

DJK SG Altenessen: Merlin Sabanov, Robin Pinke, Wissem Ouafi, Lucas Radschun, David Yousif, Ibrahim Erol Özbay, Berkan Özer (66. David Nowakowski), David Lucic, Samuel Karaqi, Eldor Gashi (85. Adrian Casado Fernandez), Arian Kadrijaj (93. Rami Bosnjak) - Trainer: Jörg Dohmann

FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Oliver Abs, Felix Wessiepe, Mulla Seyit Dogan, Lukas Baier, Nico Gorzelany, Jan Hillemann, Devid-Alexander Röwekamp, Lasse Kanders, Ben Lange, Dominik Jost - Trainer: Marco Schulze

Schiedsrichter: Felix Burmann (Konstanz) - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Samuel Karaqi (58.)

Die nächsten Spieltage:

21. Spieltag

So., 29.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - SV Borbeck

So., 29.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - DJK SG Alten

So., 29.03.26 12:15 Uhr Schonnebeck II - Schönebeck II

So., 29.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - FC Karnap

So., 29.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - TuSEM Essen II

So., 29.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - ESC Preußen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Türkiyemspor - AL-ARZ Essen

22. Spieltag

Mi., 01.04.26 18:30 Uhr FC Stoppenb. - DKSV Helene

Mi., 01.04.26 18:30 Uhr DJK SG Alten - Türkiyemspor

Mi., 01.04.26 18:30 Uhr ESC Preußen - Haarzopf II

Mi., 01.04.26 18:30 Uhr FC Saloniki - RuWa Dellwig

Mi., 01.04.26 19:00 Uhr Schönebeck II - TuSEM Essen II

Do., 02.04.26 18:30 Uhr SV Borbeck - SF Altenes.

Do., 02.04.26 18:45 Uhr FC Karnap - Schonnebeck II