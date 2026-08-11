ESC Geestemünde will nach Klatsche gegen Vatan Sport reagieren

– Foto: Timo Babic

Nach der deutlichen 1:7-Auftaktniederlage gegen den Blumenthaler SV reist der ESC Geestemünde zu KSV Vatan Sport, das zuletzt ein torreiches 5:3 gegen Werder Bremen III gewann.

Der ESC Geestemünde kassierte zum Saisonauftakt eine deutliche 1:7-Heimniederlage gegen den Titelverteidiger Blumenthaler SV und reist nun zu KSV Vatan Sport, das seinerseits mit einem torreichen 5:3-Auswärtssieg bei Werder Bremen III in die Saison startete. „Wir haben als junge Mannschaft am Sonntag eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Entscheidend ist aber, dass wir unsere Basics und unsere Grundtugenden jederzeit abrufen können, das ist uns am Sonntag nicht gelungen“, so ESC-Trainer Dennis Polit.

Personell kann Polit wieder auf Ceylan, Denkgelen und Wagner zurückgreifen, während der Einsatz von Felix Dubiel aufgrund gesundheitlicher Probleme fraglich bleibt. „Wir wollen beweisen, dass wir es besser können, und gemeinsam die richtige Antwort auf dem Platz geben“, betont Polit mit Blick auf die schnelle Möglichkeit zur Reaktion.