ESC Geestemünde setzt auf Entwicklung und Teamgeist

– Foto: Timo Babic

Beim ESC Geestemünde hat sich in den vergangenen Monaten einiges verändert. Nach einem umfassenden personellen Umbruch startet der Verein mit einer neu zusammengestellten Mannschaft in die Saison 2026/27. Entsprechend groß ist die Spannung, wie schnell das Team zusammenfindet. Trainer Dennis Polit blickt der neuen Spielzeit dennoch optimistisch entgegen.

Bereits Anfang Juni begann die Vorbereitung. Danach legte das Team bewusst noch einmal eine kurze Pause ein, damit Spieler, die erst später in den Urlaub fuhren, individuell weiterarbeiten konnten. So soll jeder ausreichend Zeit bekommen, sich optimal auf die Saison einzustellen und die neue Spielidee zu verinnerlichen.

„Wir gehen mit großer Freude in die neue Saison. Nach dem umfangreichen Umbruch, den wir in den vergangenen Monaten vollzogen haben, darf man sicherlich auch ein Stück weit gespannt sein. Wir blicken der neuen Spielzeit mit Vorfreude entgegen und sind überzeugt, dass sich die Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln wird“, sagt Polit.

Die ersten Wochen stimmen den Coach positiv. Schon jetzt sei zu erkennen, dass die Mannschaft immer besser zusammenfinde. „Auch wenn wir erst seit wenigen Wochen gemeinsam auf dem Platz arbeiten, ist bereits zu erkennen, dass die Jungs immer besser zusammenfinden. Von Trainingseinheit zu Trainingseinheit verfestigen sich unsere Prinzipien und die Abläufe werden zunehmend sicherer. Dabei helfen natürlich auch die ersten Vergleichsspiele, in denen wir unsere Inhalte unter Wettkampfbedingungen umsetzen können“, erklärt Polit.

Mindestens genauso wichtig sei allerdings die Entwicklung abseits des Rasens. „Wir wollen zu einer echten Einheit zusammenwachsen. Darauf werden wir als Trainerteam in den kommenden Wochen einen besonderen Fokus legen, denn ein guter Teamgeist ist die Grundlage für eine erfolgreiche Saison“, betont der Trainer.

Hoher Anspruch trotz Umbruch

Trotz der vielen Veränderungen will sich der ESC Geestemünde nicht hinter dem Neuaufbau verstecken. Zwar sei Geduld gefragt, dennoch verfolgt Polit einen klaren Anspruch.

„Ein Umbruch bringt natürlich mit sich, dass die Wahrnehmung innerhalb und außerhalb des Vereins oft ist, dass man etwas Zeit für die Entwicklung bekommt. Diese Zeit wollen wir nutzen, um als Mannschaft zusammenzuwachsen und unsere Spielidee Schritt für Schritt zu festigen“, sagt der Trainer.

Sein persönlicher Ehrgeiz soll sich auch auf die Mannschaft übertragen. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich verliere nicht gerne – egal ob beim Kartenspiel gegen meine Frau oder als Trainer an der Seitenlinie. Diese Mentalität möchte ich auch meiner Mannschaft vermitteln. Wir wollen in jedes Spiel gehen, um am Ende als Sieger den Platz zu verlassen. Dafür werden wir in jedem Training und in jeder Partie alles investieren.“

Als größte Meisterschaftsfavoriten sieht Polit den Blumenthaler SV und die SV Hemelingen. „Blumenthal verfügt über eine junge Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial, die den nächsten Schritt machen kann. Hemelingen geht mit dem Rückenwind des Pokalsiegs in die neue Saison und wird sicherlich ebenfalls wieder um die Meisterschaft mitspielen“, erklärt der Trainer.

Auch im Trainerteam gab es eine Verstärkung. Mit Lukas Kretschmann stößt ein neuer Co-Trainer zum ESC Geestemünde. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Lukas Kretschmann einen hervorragenden Trainerkollegen für unser Trainerteam gewinnen konnten. Mit seinem großen Engagement und seiner akribischen Arbeitsweise wird er uns enorm weiterhelfen“, sagt Polit.