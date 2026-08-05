ESC Geestemünde empfängt Titelverteidiger Blumenthaler SV

Zum Saisonstart bekommt es der ESC Geestemünde gleich mit dem amtierenden Meister zu tun – beide Trainer erwarten eine kniffligere Aufgabe als gedacht.
Der ESC Geestemünde startet vor heimischem Publikum direkt mit einem Kracher gegen den Titelverteidiger Blumenthaler SV in die neue Saison. Personell muss ESC-Trainer Dennis Polit auf die gesperrten Romeo Wagner und Kubi Denguellen verzichten, setzt aber grundsätzlich auf die Breite seines Kaders.
„In der Vorbereitung haben wir in jedem Testspiel getroffen und unsere offensive Qualität gezeigt. In dieser Trainingswoche lag der Fokus bewusst auf der defensiven Struktur, damit wir zum Saisonauftakt als Mannschaft noch kompakter und stabiler auftreten“, so Polit.
Auch Blumenthals Trainer Denis Spitzer warnt vor der frühen und schwierigen Aufgabe: „Es gibt auf jeden Fall Leichteres, als sonntagmorgens um 11 Uhr gegen den ESC zu spielen. Sie haben die Mannschaft stark verändert, darum sind sie sehr schwierig einzuschätzen.“ Personell nahezu sorgenfrei will Blumenthal dennoch mutig auftreten und mit drei Punkten die Heimreise antreten.