ESC Geestemünde empfängt Titelverteidiger Blumenthaler SV

– Foto: Timo Babic

Zum Saisonstart bekommt es der ESC Geestemünde gleich mit dem amtierenden Meister zu tun – beide Trainer erwarten eine kniffligere Aufgabe als gedacht.

Der ESC Geestemünde startet vor heimischem Publikum direkt mit einem Kracher gegen den Titelverteidiger Blumenthaler SV in die neue Saison. Personell muss ESC-Trainer Dennis Polit auf die gesperrten Romeo Wagner und Kubi Denguellen verzichten, setzt aber grundsätzlich auf die Breite seines Kaders.

„In der Vorbereitung haben wir in jedem Testspiel getroffen und unsere offensive Qualität gezeigt. In dieser Trainingswoche lag der Fokus bewusst auf der defensiven Struktur, damit wir zum Saisonauftakt als Mannschaft noch kompakter und stabiler auftreten“, so Polit.