Zuzenhausen (weiß) hat noch nicht richtig in die Spur gefunden. – Foto: Rainer Jacksch

Es zwickt und zwackt vorne Verbandsliga +++ Zuzenhausen macht zu wenig Tore +++ Am Samstag kommt der Dritte in den Häuselgrund Verlinkte Inhalte Verbandsliga Zuzenhausen

Langsam aber sicher muss der FC Zuzenhausen anfangen zu punkten. Bislang hakt es beim Oberliga-Aufsteiger vor allem in der Offensive, erst fünf geschossene Tore sind entschieden zu wenig, um besser als auf Rang zwölf dazustehen. Am Samstag ist alles bereitet, um den berüchtigten Knoten platzen zu lassen. Mit der TSG Weinheim kommt der Tabellendritte in den Häuselgrund und damit die einzige Mannschaft, die bislang noch ungeschlagen ist. An Motivation sollte es folglich nicht mangeln für die Grün-Weißen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Der hoffentlich bald platzende Knoten dürfte dieser Tage als Metapher rund um den FC vermutlich sehr häufig zitiert werden. "Das beschreibt unsere Situation ganz gut", sagt Niklas Kissel. Der Zuze-Trainer weiß: "Es bringt uns nichts, immer wieder gute Spiele zu machen." Die wenigen Torerfolge sind dementsprechend nicht der Tatsache geschuldet, dass keine Chancen herausgespielt werden, ganz im Gegenteil. "Wir hatten in Heddesheim wieder sechs bis acht richtig gute Gelegenheiten, aber eben keine davon genutzt", sagt Kissel. Norman Refior, Paul Rottmann, Sören Dim und der erstmals nach langer Verletzungspause wieder eingesetzte Joshua Keßler hätten sich in die Torschützenliste eintragen können. Keßlers Rückkehr ist immerhin eine positive Nachricht, wobei der 24-Jährige ganz langsam aufgebaut werden soll, um keinen Rückschlag zu erleiden.