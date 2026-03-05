Es zählt jeder Punkt: TSG Backnang bittet zum Abstiegskracher

Die TSG Backnang empfängt am Sonntag, 8. März (13 Uhr), den SSV Reutlingen zu einem Duell zweier direkter Tabellennachbarn. Backnang steht nach 21 Spielen mit 25 Punkten auf Rang 13, Reutlingen folgt mit 23 Zählern aus 20 Partien auf Rang 14. Der Start nach der Winterpause hat bei beiden Teams Spuren hinterlassen – in Backnang durch einen deutlichen Dämpfer, dann aber auch durch eine direkte Antwort.
Wie wird das brisante Duell enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.
Tabellenlage
Für die TSG zählt das Heimspiel zur Kategorie Pflichtaufgabe unter Druck: Der Vorsprung auf Reutlingen beträgt nur zwei Punkte, zudem hat Backnang bereits ein Spiel mehr absolviert. Hinter den beiden Teams lauert der 1. FC Normannia Gmünd mit 22 Punkten, was die Abstiegszone eng macht. Die Ausgangslage verlangt nach Zählbarem, nicht nach Rechenspielen.
Auftakt nach der Pause
Backnang eröffnete das Pflichtspieljahr mit einem 0:5 gegen den Karlsruher SC II. Eine Woche später folgte beim Türkischen SV Singen ein 2:1, das den unmittelbaren Schaden begrenzte und Selbstvertrauen zurückbrachte. Reutlingen wiederum konnte nach einem witterungsbedingt abgesagten Spiel in Pforzheim zuhause gegen den SV Oberachern 1:0 gewinnen. Beide Resultate erhöhen den Wert dieses direkten Vergleichs.
Hinspiel als Auftrag
Das Hinspiel am 30. August 2025 verlor Backnang in Reutlingen mit 2:3. Der knappe Ausgang unterstreicht, dass es kein Spiel mit klaren Vorzeichen ist – aber auch, dass Backnang gegen diesen Gegner grundsätzlich zu eigenen Chancen kommt. Im Rückspiel geht es darum, den Spieß umzudrehen und den Abstand in der Tabelle nicht schrumpfen zu lassen.
Bedeutung des Heimspiels
Für Backnang bietet das Spiel die Möglichkeit, den Gegner auf Distanz zu halten und die eigene Position über dem Strich zu festigen. Ein Erfolg würde nicht nur die Punktezahl erhöhen, sondern auch den direkten Konkurrenten vorerst binden – gerade weil Reutlingen noch eine Partie nachzuholen hat. In dieser Konstellation ist die Partie weniger Standortbestimmung als ein Spiel um Luft im Tabellenkeller.