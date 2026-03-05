Es zählt jeder Punkt: TSG Backnang bittet zum Abstiegskracher

Tabellenlage Für die TSG zählt das Heimspiel zur Kategorie Pflichtaufgabe unter Druck: Der Vorsprung auf Reutlingen beträgt nur zwei Punkte, zudem hat Backnang bereits ein Spiel mehr absolviert. Hinter den beiden Teams lauert der 1. FC Normannia Gmünd mit 22 Punkten, was die Abstiegszone eng macht. Die Ausgangslage verlangt nach Zählbarem, nicht nach Rechenspielen.

Auftakt nach der Pause

Backnang eröffnete das Pflichtspieljahr mit einem 0:5 gegen den Karlsruher SC II. Eine Woche später folgte beim Türkischen SV Singen ein 2:1, das den unmittelbaren Schaden begrenzte und Selbstvertrauen zurückbrachte. Reutlingen wiederum konnte nach einem witterungsbedingt abgesagten Spiel in Pforzheim zuhause gegen den SV Oberachern 1:0 gewinnen. Beide Resultate erhöhen den Wert dieses direkten Vergleichs.

Hinspiel als Auftrag

Das Hinspiel am 30. August 2025 verlor Backnang in Reutlingen mit 2:3. Der knappe Ausgang unterstreicht, dass es kein Spiel mit klaren Vorzeichen ist – aber auch, dass Backnang gegen diesen Gegner grundsätzlich zu eigenen Chancen kommt. Im Rückspiel geht es darum, den Spieß umzudrehen und den Abstand in der Tabelle nicht schrumpfen zu lassen.